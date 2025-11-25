Nákaza TÝMTO ochorením naberá na obrátkach, odborníci varujú: Slovensku hrozí austrálsky SCENÁR!

BRATISLAVA - Austrália tento rok zažila jednu z najvážnejších chrípkových sezón za posledných päť rokov. Vírus sa šíril rýchlo, nemocnice boli plné pacientov a až 90 % hospitalizovaných nebolo očkovaných. Odborníci upozorňujú, že podobný scenár môže zasiahnuť aj Slovensko, kde je zaočkovanosť proti chrípke alarmujúco nízka – len 5,2 %. Situáciu neuľahčujú dezinformačné kampane a aktuálny zdravotný systém, ktoré odrádzajú ľudí od očkovania.
V Austrálii sa tento rok uskutočnila jedna z najzávažnejších chrípkových sezón za uplynulých päť rokov. Kým na Slovensku obdobie chrípky začína v októbri a pokračuje približne do apríla, v Austrálii je to opačne – trvá od mája do októbra. Tohtoročná chrípková sezóna tam odštartovala ešte skôr než zvyčajne, vírusy sa šírili mimoriadne rýchlo a postihli značnú časť obyvateľstva. Na základe vývoja chrípkovej sezóny v Austrálii sa každoročne predikuje podobný scenár aj v európskom regióne.
Odborníci varujú, že chrípka a ďalšie sezónne respiračné infekcie môžu vyvolať vážne srdcovo-cievne komplikácie, ako je infarkt myokardu, srdcové zlyhanie alebo cievna mozgová príhoda. Európska kardiologická spoločnosť preto doporučuje očkovanie ako kľúčovú prevenciu pred chrípkovou sezónou 2025/26.
Alarmujúca úroveň zaočkovanosti na Slovensku
Miera zaočkovanosti proti chrípke predstavovala na Slovensku v poslednej sezóne podľa informácií Úradu verejného zdravotníctva SR len 5,2 percenta, čo je pod mediánom štátov Európskej únie. V porovnaní s lídrami v očkovaní, akými sú napríklad Španielsko s 48,1 percentami či Fínsko s 32,9 percentami, zaostávame výrazne. Navyše počet prípadov nákazy chrípkou u nás medzisezónne vzrástol o viac ako 41-tisíc.
V Austrálii počas tohtoročnej sezóny zaplnili nemocnice predovšetkým osoby, ktoré neboli zaočkované. "Tohtoročná chrípková sezóna, ktorá sa na južnej pologuli skončila, patrila medzi najzávažnejšie za posledných päť rokov. Mala neobvykle skorý začiatok, rýchlo sa šírila a zaznamenala rozsiahly prenos v komunite. Až 90 percent pacientov hospitalizovaných v Austrálii s chrípkou nebolo zaočkovaných," uviedla pre odborný časopis Medical Practice profesorka Zuzana Krištufková, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Ta tiež dodala, že počty úmrtí v Austrálii spojených s chrípkou boli v porovnaní s úrovňami pred pandémiou zvýšené.
Zaočkovať sa proti chrípke sa odporúča do konca novembra
Očkovanie proti chrípke sa odporúča absolvovať do konca novembra, aby ochranný účinok vakcíny pretrval počas celej chrípkovej sezóny. V nevyhnutných prípadoch je možné očkovať aj neskôr, dokonca aj v období prebiehajúcej epidémie. Očkovanie úrad odporúča najmä ľuďom s chronickými ochoreniami, u ktorých môže chrípka zhoršiť ich zdravotný stav, a tiež osobám so zvýšeným rizikom komplikácií. Význam má však aj pre mladých a inak zdravých ľudí. "Očkovanie proti chrípke ľudí vo vekovej skupine 65 a viac vedie až k 60-percentnému zníženiu hospitalizácií v dôsledku pneumónie a chrípky a dokonca až k 68-percentnému zníženiu počtu úmrtí v súvislosti s chrípkou," uvádzajú odborníci z ÚVZ SR.
Boom zažíva bezihlová forma vakcíny
Aj napriek tomu, že úroveň očkovania proti chrípke je na Slovensku mimoriadne nízka, najvyšší percentuálny medzisezónny rast eviduje ÚVZ SR v kategórii detí do 15 rokov, a to o vyše 8 500 očkovacích dávok. "V posledných rokoch sledujeme nárast záujmu o očkovanie detí proti chrípke, predovšetkým vďaka bezihlovej forme vakcíny – teda nosovému spreju. Tento spôsob aplikácie je pre deti príjemnejší, jednoduchší a dokonca navodzuje imunitnú ochranu prirodzenejším spôsobom," vysvetľuje pediater a klinický imunológ profesor Miloš Jeseňák z Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice v Martine. Podľa jeho slov je v detskom veku táto forma očkovania dokonca účinnejšia ako klasická injekčná vakcína.
Vysoký záujem o bezihlové vakcíny proti chrípke potvrdzuje aj hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. "Ak majú rodičia na výber, rozhodnú sa častejšie pre sprejovú formu vakcíny do nosa pre deti – je bezbolestná a poskytuje komplexnejšiu imunitnú odpoveď. K ihlovej forme majú rezervovanejší prístup," opisuje.
V zahraničí je zaočkovanosť vyššia, čo súvisí aj s prístupom k zdravotnej starostlivosti a spôsobom jej úhrady v prípade ochorenia. "Ak si musí rodič zdravotnú starostlivosť hradiť sám alebo aspoň čiastočně za ňu doplácať, prípadne ak by musel zostať s chorým dieťaťom doma a absentovať v práci, predstavuje to silnú motiváciu dať dieťa zaočkovať," pokračuje Prokopová.
Šíritelia hoaxov mediálne vytláčajú odborníkov
Jeseňám upozorňuje, že veľký vplyv na zaočkovanosť má dezinformačná scéna a priestor, ktorý získavajú odporcovia očkovania na sociálnych sieťach. "Ľudia často chorobu podceňujú, chýbajú im relevantné informácie o tom, že chrípka môže mať vážne následky v každom veku. Svoju úlohu zohráva aj dlhodobá nedôvera voči očkovaniu, ktorú niektorí politici bohužiaľ zneužívajú," vysvetľuje Jeseňák.
Rodičia sa najčastejšie obávajú nežiaducich účinkov po očkovaní. Mnohé z obáv, ktoré kolujú medzi ľuďmi, však nie sú pravdivé. "Väčšina nežiaducich účinkov, ktorých sa rodičia obávajú, sa po očkovaní proti chrípke vôbec nevyskytuje, a ak aj áno, tak len veľmi zriedkavo. Spomínajú sa napríklad autoimunitné či zápalové ochorenia, reumatické problémy alebo ťažké alergické reakcie – tieto prípady sú však mimoriadne vzácne," hovorí Jeseňák. Zároveň dodáva, že riziko komplikácií po samotnej chrípke je neporovnateľne vyššie než riziko akýchkoľvek nežiaducich účinkov po očkovaní.
Chorobnosť v 47. kalendárnom týždni tohto roka stúpla
Chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) v 47. kalendárnom týždni tohto roka stúpla o 3,4 percenta v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Informovali o tom z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva SR. Ako chrípku a CHPO v 47. kalendárnom týždni nahlásili 4313 ochorení, čo predstavuje 10,7 percenta z celkového počtu hlásených ARO. Najvyššiu chorobnosť zaznamenali v Nitrianskom kraji, najnižšiu v Bratislavskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola opäť u detí do piatich rokov.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili počas minulého týždňa v 15 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Išlo o 12 materských škôl a tri základné školy. Po jednej materskej škole v Bratislavskom kraji, Nitrianskom kraji, Žilinskom kraji a Banskobystrickom kraji, tri v Prešovskom a päť v Košickom kraji, jedna základná škola v Trnavskom kraji a dve v Prešovskom kraji. "Z dôvodu zvýšeného výskytu akútnych respiračných ochorení pretrvával zákaz návštev vo Fakultnej nemocnici Nitra a v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor," uviedol ÚVZ.