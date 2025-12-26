Zdeněk Troška SKRITIZOVAL vianočné rozprávky: Robia ich ľudia, ktorí k nim nemajú VZŤAH! Neni to ono

PRAHA - Vianočné rozprávky sú neoddeliteľnou súčasťou sviatkov. Hoci sa na obrazovkách rok čo rok opakujú tie isté klasiky, stále majú svoje čaro. Prečo však nové rozprávky vznikajú len zriedka a v čom podľa režiséra Zdeňka Trošku strácajú dušu?
Vianočné rozprávky patria neodmysliteľne k Vianociam a len málokto si dokáže predstaviť sviatky bez ich pravidelného sledovania. Sú symbolom pokoja a rodinnej pohody. Dotvárajú tú pravú sviatočnú atmosféru, spájajú rodiny pri televíznych obrazovkách a aspoň na chvíľu nás vracajú späť do čias minulých.
Každý rok sa však na obrazovkách objavujú tie isté príbehy dookola – staré klasiky, ktoré síce poznáme takmer naspamäť, no aj napriek tomu nás nikdy neomrzia. Nové vianočné rozprávky sa dnes nakrúcajú už len zriedkavo a často sa stretávajú s rozporuplnými reakciami divákov. Podľa režiséra Zdeňka Trošku mnohé z nich strácajú to najpodstatnejšie, čo robí rozprávku rozprávkou.
„Malo by sa rozlišovať, a to veľmi presne, čo je klasická česká rozprávka a čo je fantasy film. Tieto veci sa nedajú miešať dokopy. Rozprávka má presne dané pravidlá a kto ich poruší, ten vždy dostane po nose," povedal pre Extra.cz v minulosti. Troška zároveň kritizuje aj prístup súčasných tvorcov k tomuto žánru.
„Hnevá ma to, pretože dnes rozprávky robia ľudia, ktorí k nim nemajú žiadny vzťah. Tí, čo to robia ako fušku alebo náhodnú prácu, to jednoducho nie je ono. Tú rozprávku musíte bytostne milovať. Inak to nejde, potom sa vám to vypomstí,“ dodal uznávaný tvorca, ktorý stojí za viacerými legendárnymi rozprávkami. Režisér sa už dnes aktívnej tvorbe nevenuje a, ako sám hovorí, uzavrel túto kapitolu svojho života: „Ja už mám teraz pokoj,“ povedal Zdeněk.
