Tragická nehoda autobusu v Mexiku: Zahynulo najmenej desať osôb, hlásia desiatky zranených

MEXIKO - Pri havárii autobusu na východe Mexika zahynulo najmenej desať osôb a ďalších 32 utrpelo zranenia, potvrdili vo štvrtok orgány v štáte Veracruz. Informovala o tom správa agentúry AFP.
K nehode došlo na Štedrý deň v meste Zontecomatlan. Autobus smeroval z metropoly Mexiko do obce Chicontepec. Podľa čínskej tlačovej agentúry Sin-chua sa vozidlo zrútilo do rokliny. „V tejto fáze vyšetrovania máme potvrdených deväť mŕtvych dospelých a jedno dieťa,“ uviedla kancelária starostu mesta Zontecomatlan v oficiálnom vyhlásení.
Mesto tiež zverejnilo zoznam 32 zranených osôb a nemocnice, v ktorých boli hospitalizované. Smrteľné dopravné nehody autobusov a nákladných vozidiel sú v Mexiku relatívne bežné. Často ich spôsobujú vodiči prekročením rýchlosti alebo mechanická porucha vozidiel.