Päť veľkých omylov o prechladnutí: Experti vysvetľujú, čo naozaj nie je pravda

BERLÍN - Jeseň a zima prinášajú vlnu kašľa, nádchy a bolestí hrdla — spolu aj s množstvom rád, ktoré vraj „zaručene“ pomáhajú. Mnohé z nich však odborníci považujú za mýty, upozorňuje portál Focus Online.
Rekordná sezóna vírusov a staré dobré rady, ktoré neplatia
V chladných mesiacoch sa väčšina z nás stretáva s prechladnutím opakovane. Podľa Focus Online postihne dospelého štyri razy do roka, deti ešte častejšie. A s každou ďalšou vlnou prichádzajú aj dobre mienené rady — z ktorých viaceré sú úplne mimo reality.
Tu je päť najčastejších omylov, ktoré by ste mali prestať brať vážne.
1. Mýtus: „Zašportuj si, vyženieš chorobu z tela“
Nie, nevyženieš. Pohyb je síce prospešný, no až vtedy, keď je človek zdravý. Pri prechladnutí však organizmus bojuje s vírusmi a potrebuje pokoj, nie fyzickú záťaž.
Kardiológ a internista Axel Preßler pre Focus Online vysvetlil, že pri chorobe aj pri športovej záťaži sa vyplavujú stresové hormóny. Tie tlmia imunitnú reakciu, ktorú telo naopak nutne potrebuje.
Výsledok? Imunita dostane dvojitý zásah a ochorenie sa môže zhoršiť.
2. Mýtus: „Z obyčajnej nádchy sa môže stať chrípka“
Tieto dve ochorenia si netreba zamieňať. Chrípku spôsobujú výhradne vírusy influenza, zatiaľ čo prechladnutie môžu vyvolať desiatky rôznych vírusov.
Z nádchy sa teda chrípka „nevyvinie“. Človek však môže ochorieť na obe naraz — čo sa pri oslabenom tele stáva pomerne často.
Ako rozdiel rozpoznať? Chrípka útočí náhle a prudko. Prechladnutie sa rozbieha pomaly a začína únavou, škriabaním v hrdle, pocitom chladu a postupným zhoršovaním príznakov.
3. Mýtus: „Neťahaj do nosa, radšej všetko vysmrkaj“
Pravdou je presný opak. Agresívne smrkanie môže vytlačiť hlieny do prínosových dutín a vyvolať zápal.
Vdychovanie a prehltnutie hlienu nie je problém — žalúdočná kyselina vírusy zneškodní.
ORL odborník Jörg Lindemann pre Focus Online odporúča skôr nosové výplachy: pomáhajú vyplaviť baktérie, vírusy aj usadený hlien.
4. Mýtus: „Mega dávka vitamínu C ťa ochráni“
Hoci je vitamín C pre imunitu dôležitý, telo ho nedokáže „naskladniť“. To, čo prijme navyše, jednoducho vylúči močom.
Zatiaľ neexistuje presvedčivý dôkaz, že vysoké dávky vitamínu C dokážu pred prechladnutím chrániť.
Rozumný príjem áno — preháňanie nemá efekt.
5. Mýtus: „Keď na teba niekto zakašle, určite ochorieš“
Či ochoriete, závisí od stavu imunity, nie od jedinej kvapôčky. Oveľa nebezpečnejšia je tzv. kontaktná infekcia — vírusy na rukách, klávesách, kľučkách či uterákoch prežívajú veľmi dobre.
Preto odborníci zdôrazňujú klasiku: dôkladné umývanie rúk.
Podľa odporúčaní Inštitútu Roberta Kocha treba mydlo roztierať 20 až 30 sekúnd, prejsť všetky prsty, medziprstné priestory aj miesta pod nechtami.