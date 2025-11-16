Nečakaný luxus za mrežami: Odsúdení dostali Lego stavebnice za tisíce! Má to vraj znižovať násilie

LONDÝN - Britská verejnosť ostala poriadne zaskočená po odhalení najnovších výdavkov britskej väzenskej služby. Zatiaľ čo mnohí Briti šetria na základné veci, za múrmi väzníc sa realizujú projekty, ktoré by nik nečakal.
Najnovšie vládne záznamy o výdavkoch ukázali, že britská väzenská služba tento rok minula 1 450 libier (cca 1 690 eur) na rôzne stavebnice. Ako informuje magazín The Sun, tým sa to nekončí. Len vlani dostali odsúdení vo väznici HMP North Sea Camp v Lincolnshire špeciálne stavebnice v hodnote 3 000 libier (cca 3 500 eur) v rámci projektu, ktorý mal pomôcť znižovať násilie medzi väzňami.
Väzni so stavebnicami
Ministerstvo spravodlivosti nešpecifikovalo, aké konkrétne sady boli zakúpené a ani to, či išlo o bežné stavebnice, alebo dokonca tematické modely, ktoré sa objavujú aj v rôznych kriminálnych edíciách. Rovnako odmietlo prezradiť, koľko sa na podobné nákupy míňa celkovo.
Opozičný tieňový minister spravodlivosti Robert Jenrick kritizoval výdavky ako výsmech pracujúcim občanom. Tvrdí, že namiesto jasných trestov dostávajú väzni rôzne výhody, herné konzoly a stavebnice, a navyše sú často prepúšťaní už po odpykaní tretiny trestu. Podľa neho je nefér, že rodiny v Británii si takéto hračky pre svoje deti často dovoliť nemôžu.
Väzenská služba nákupy obhajuje
Z ďalších účtov vyplýva, že väzenská služba minula tento rok aj 4 345 libier (cca 5 060 eur) v obchode Liberty Games, ktorý sa špecializuje na voľnočasové vybavenie, vrátane biliardových stolov a iných herných zariadení. Situácia v britskom väzenstve je pritom dlhodobo kritická. Nedávno bol omylom prepustený migrant Hadush Kebatu, odsúdený za sexuálny útok na tínedžerku. Neskôr bol deportovaný späť do Etiópie. Tento týždeň bol zas muž prepustený v rámci programu skorého uvoľnenia obvinený z vraždy.
Väzenská služba však nákupy obhajuje. Tvrdí, že podobné aktivity majú rehabilitačný význam a pomáhajú redukovať recidívu aj násilie vo väzniciach. Zároveň zdôrazňuje, že riaditelia väzníc majú rozpočty, ktoré môžu používať podľa vlastného uváženia – a projekty tohto typu sú súčasťou ich stratégie.