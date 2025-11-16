HRÔZA v reštaurácii: FOTO Počas búrky rozdrvil BLESK toalety! Zákazník hovorí o zázraku, zachránil ho vraj amulet

THAJSKO - Búrka v thajskom Takhian Tia sa postarala o poriadnu drámu! Blesk rozdrvil strechu toalety v reštaurácii Krua Tee Lek Khao Pa, rozbil dlaždice, rozštvrtil kokosový strom a odpojil elektrinu. Neuveriteľné? Áno, nikto sa nezranil!
Majiteľ reštaurácie, 35-ročný Hattachai Kaewsuwan, prezývaný „Tee Lek“, opísal okamih hrôzy pre The Pattaya News: „Bol som vnútri, keď sa obloha rozburácala. A potom – BANG! – biely záblesk za kuchyňou. Vybehol som von a videl som kokosový strom rozdelený na polovicu a strechu toalety v troskách. Našťastie, žiaden zákazník práve nebol na WC.“
Svedkovia opisujú, že blesk zasiahli najprv vysokú kokosovú palmu a energia sa cez kmeň stromu rozšírila na strechu toalety – dlaždice lietali vzduchom ako špáradlá. V interiéri boli zničené zásuvky, spotrebiče a vonkajší merač prúdu, čo spôsobilo výpadok elektriny.
Najdramatickejší a najničivejší blesk
Jeden zo zákazníkov, ktorý práve prišiel autom, hovorí: „Počuť hrom, potom výbuch taký hlasný, že mi zvonili uši. Tlak vzduchu udrel ako stena. Ihneď som sa sklonil. Verím, že ma ochránila posvätná moc amuletov, ktoré stále nosím.“
Hasiči a elektrikári dorazili krátko po incidente a obnovili prúd. Reštaurácia sa už večer opäť otvorila pre hostí. Meteorológovia potvrdili, že búrka spôsobila viacero úderov blesku v oblasti, no práve tento incident bol najdramatickejší a najničivejší pre stavbu.