V dvadsiatke zvládnu hodinu, v šesťdesiatke ledva desať minút: Pravda o mužskej výdrži

LONDÝN - Sex môže byť rýchlym šprintom aj vytrvalostným maratónom. Veľká britská štúdia teraz ukázala, ako sa mení priemerná dĺžka mužských „výkonov“ v spálni s pribúdajúcim vekom. Čísla sú prekvapujúce – no odborníci pripomínajú, že stopky nie sú najdôležitejšie.

O sexe sa často hovorí v súvislosti s orgazmom – no pravda je, že neexistuje žiadna univerzálna „správna“ formula. Navyše pretrváva aj tzv. orgazmová priepasť: zatiaľ čo 95 % heterosexuálnych mužov dosiahne vyvrcholenie takmer vždy, u žien je to len 65 %. Aj u mužov sa však čas potrebný na orgazmus líši – od alkoholu, cez frekvenciu sexu, až po vek.

Čo priniesla nová štúdia? 

Nový prieskum spoločnosti Lovehoney z roku 2025 priniesol konkrétne priemery, informuje na svojom webe Metro. U mužov vo veku 18 až 24 rokov trvá sex v priemere 16 minút, pričom malá časť zvládne len pár minút, ale iní vydržia aj viac než hodinu. V dvadsiatke hrá rolu vysoká vzrušivosť a rýchla regenerácia, pričom techniky ako „edging“ alebo vedomá kontrola môžu čas predĺžiť.

Vo veku 25 až 34 rokov sa priemer predlžuje na 18 minút. Viac skúseností, komunikácie a sebavedomia prispieva k vytrvalosti, hoci stres či časový tlak môžu pôsobiť opačne. Odborníčka na sexuálne zdravie Sarah Mulindwa odporúča párom aj plánovanie intímnych chvíľ podľa toho, kedy majú najviac energie, a zapájanie pomôcok, ktoré prinesú nový stimul.

Po tridsiatke nastáva pokles

Muži medzi 35. a 44. rokom už vykazujú mierny pokles na 17 minút. Dôvodom môžu byť hormonálne zmeny či prvé problémy s erekciou. V tomto období páry prirodzene kladú väčší dôraz na predohru, rozmanitosť a vzájomné prepojenie, čo môže celkový zážitok ešte zintenzívniť.

Výraznejší pokles nastáva medzi 45. a 54. rokom, keď priemerný čas klesá na približne 14 minút. V tomto veku sa často objavuje väčšia variabilita – niektorí muži dosahujú orgazmus už do 10 minút, iní o niečo dlhšie. Odborníci radia využívať polohy, ktoré vyžadujú menej námahy, vibrátory či – ak je potrebné – medicínsku pomoc.

Najkratšie priemery zaznamenali muži nad 65 rokov

Medzi 55. a 64. rokom sa priemerný čas skracuje na 11 minút. Slabšia erekcia a dlhšia regenerácia sú bežné, no skúsenosti a dôraz na blízkosť často robia sex zmysluplnejším. Pomôcť môže citlivý prístup, väčší dôraz na dotyky a hračky, ktoré podporia vzrušenie.

Najkratšie priemery zaznamenali muži nad 65 rokov – približne 8 minút, pričom väčšina sa pohybuje medzi 6 až 10 minútami. To však neznamená, že potešenie vymizne. Podľa Sarah Mulindwa je dôležité, že „najspokojnejšie páry nie sú tie, ktoré vydržia najdlhšie, ale tie, ktoré sa sústredia na komunikáciu, techniku a vzájomnú blízkosť“.

Výskum teda ukazuje, že dĺžka sexuálnej aktivity sa v priebehu života mení, no odborníci zdôrazňujú, že kvalita a radosť z intímnych chvíľ nie sú o stopkách. To, čo robí sex skutočne uspokojivým, je komunikácia, vzájomné porozumenie a schopnosť prispôsobiť sa potrebám partnera.

