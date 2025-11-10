Románik vo väzení skončil škandálom: Mladá dozorkyňa sa zamilovala do väzňa, teraz s ním čaká dieťa!

INNSBRUCK - Rakúske väzenské zariadenie v Innsbrucku sa ocitlo v centre škandálu. Mladá dozorkyňa bola suspendovaná po tom, čo sa prevalilo, že udržiavala romantický vzťah s jedným z väzňov – a čaká s ním dieťa. Ich zakázaná láska sa odohrávala počas jeho dočasných pobytov na slobode, ktoré mali slúžiť na resocializáciu.
Rakúska väzenská služba dočasne pozastavila výkon služby mladej dozorkyni z nápravného zariadenia v Innsbrucku. Dôvodom je jej intímny vzťah s odsúdeným mužom, s ktorým podľa informácií portálu Heute čaká dieťa.
Dvojica sa stretávala na tajných schôdzkach
Dotyčný väzeň mal v lete, krátko pred svojím prepustením, povolené tráviť niektoré dni mimo väznice, aby sa lepšie pripravil na návrat do bežného života. Práve v tom čase sa dvojica stretávala na tajných schôdzkach – a dokonca spolu navštívila aj kúpalisko. Ich idylku však narušil neznámy svedok, ktorý ich odfotografoval. Fotografie sa neskôr dostali až k riaditeľovi väznice, ktorý okamžite rozhodol o suspendovaní dozorkyne.
Pracovný úraz?
Podľa portálu Heute nešlo o jej prvé pochybenie. Už v novembri 2023 sa údajne „zabávala“ so svojím nadriadeným počas nočnej služby – a to priamo pri stole jedného z kolegov, ktorý sa nasledujúce ráno sťažoval na „nepríjemné stopy“ na svojom pracovisku. Tento incident vtedy vyšiel mladú zamestnankyňu bez následkov, no tentoraz čelí disciplinárnemu konaniu a vyšetrovanie prebieha aj podľa zákona o štátnej službe.
Správa o jej prípade sa rýchlo rozšírila po sociálnych sieťach a vyvolala vlnu ironických komentárov. „Mohli by to považovať za pracovný úraz,“ napísala jedna diskutujúca. Ďalší s humorom dodal: „Dieťa sa narodí so záznamom v trestnom registri.“