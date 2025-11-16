Austrálski hasiči to opäť rozpálili: FOTO HORÚCI kalendár plný polonahých mužov a roztomilých zvierat pre dobrú vec!

CANBERRA - Austrália sa opäť „rozpálila"! Tentokrát však len na stránkach legendárneho kalendára Australian Firefighters Calendar, ktorý oslavuje 33 rokov. Svalnatí hasiči po celom kontinente odhodili uniformy a spojili sily pre charitatívne účely.
Legendárny Australian Firefighters Calendar sa teší pozornosti fanúšikov po celom svete už od roku 1993. Tohtoročná, 33. edícia, prináša päť verzií: Hero (hrdina), Dog (pes), Cat (mačka), Horse (kôň) a Mixed Animal (zmiešané zviera), kde sa hasiči objavujú po boku roztomilých zvierat – od psov a mačiek až po kone.
Fotografický štýl zostáva verný tradícii: muži sú polonahí, svaly sa im lesknú potom, úsmev široký a energický. Aj keď sa môže zdať, že snímky sa podobajú tým z minulých rokov, práve táto stálosť patrí k čaru kalendára.
Projekt, ktorý sa predáva vo viac než deväťdesiatich krajinách sveta, od svojho vzniku vyzbieral viac než 3,5 milióna dolárov (3,25 milióna eur). Peniaze poputovali na podporu charitatívnych organizácií, zveromocníckych útulkov a detských onkologických pacientov. Svalnatí hasiči tak nielenže ohúria fanúšikov, ale zároveň pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú.