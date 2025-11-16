Slovensko zasiahla NEČAKANÁ hrozba: Huba Lophodermium LIKVIDUJE borovice výrazne viac! Záhradkári, zbystrite

BRATISLAVA - Huba Lophodermium, ktorá sa šíri v mestách či lesoch aj na Slovensku, ničí ešte viac borovíc, ako vedci dosiaľ predpokladali. Ukázali to najnovšie DNA analýzy. Problém skúma Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied (SAV). Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Tináková.
„Borovice sú druhým najdôležitejším rodom ihličnatých drevín na Slovensku, pokrývajú približne 6,6 percenta zalesnenej plochy, pričom najrozšírenejšia je borovica lesná. Sú ohrozené mikroskopickými hubovými patogénmi, ktoré môžu spôsobovať vážne škody. Nárast výskytu bol na viacerých miestach Slovenska, predovšetkým v oblastiach Záhoria, Gemera a Spiša,“ uviedol Zdenko Farkaš z Ústavu ekológie lesa SAV.
Dôvodom je klimatická zmena
Hovorkyňa podotkla, že dôvodom zvýšenia výskytu týchto húb je predovšetkým klimatická zmena. Najnovšie výsledky výskumu v oblasti DNA podľa nej umožňujú identifikáciu prítomnosti druhov L. seditiosum a L. pinastri aj priamo v pletive ihlice. Ako doplnila, týmito molekulárnymi analýzami vedci extrahovali DNA z 200 vzoriek zozbieraných z 19 druhov borovíc pochádzajúcich zo 75 lokalít Slovenska.
„Svojím výskumom sme zistili, že viac ako polovica monitorovaných stromov (59,5 percenta) bola infikovaná buď L. pinastri, L. seditiosum alebo oboma druhmi naraz. Výsledky monitoringu oboch druhov nepreukázali žiadne významné rozdiely medzi lesnými a mestskými porastmi,“ dodal Farkaš.
Stromy pod tlakom viacerých patogénov
Stromy sú tak podľa hovorkyne pod tlakom viacerých patogénov naraz, čo podľa nej ešte zhoršuje ich stav. Priblížila, že výskyt patogénov spôsobuje vädnutie konárov a rednutie stromov v spodnej časti koruny. V dôsledku poškodenia ihlíc sa znižuje fotosyntetická aktivita stromu, oslabenie sa prejavuje intenzívnejšie počas zimy a suchého obdobia, znižuje sa estetická hodnota stromu. Niektoré druhy z rodu Lophodermium dokážu mladé stromy podľa Tinákovej usmrtiť v priebehu jedného roka.
„Mnohé druhy rodu Lophodermium žijú aj asymptomaticky ako endofyty vo vnútri ihličia borovíc aspoň časť svojho životného cyklu a mohli by potenciálne pomôcť pri ochrane borovíc pred chorobami, pred predčasným opadávaním ihličia. Aby sa však určil význam takýchto endofytických druhov, je nevyhnutné objasniť ich identitu, aby sa dala študovať ich ekológia a správanie. Ak chceme borovice uchrániť, musíme k nim pristupovať systematicky, nielen reagovať na už viditeľné škody,“ uzatvorila Katarína Adamčíková z Ústavu ekológie lesa SAV.