Piatok7. november 2025, meniny má René, zajtra Bohumír

Tento MÝTUS vás môže stáť zdravie: Stačí odkrojiť plesnivý kúsok jedla alebo ho musíte vyhodiť celé? Odborník má jasno!

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

LONDÝN - Ak ste niekedy váhali, či odkrojiť plesnivý kúsok syra alebo vyhodiť celé balenie, nie ste sami. No podľa odborníkov môže byť rozhodnutie medzi „len trochu pokazene“ a „nebezpečne toxické“ kľúčové pre vaše zdravie. Toxikológovia varujú, že konzumácia pokazených potravín môže vystaviť telo účinkom látok, ktoré spôsobujú nielen tráviace ťažkosti, ale aj závažné ochorenia, vrátane rakoviny pečene.

Toxikológ a výskumník, ktorý sa zaoberá účinkami cudzorodých chemikálií na ľudské telo, upozorňuje, že plesne a baktérie vytvárajú toxíny, ktoré môžu zasiahnuť orgány, bunky aj DNA. „Neexistuje jednotný limit, čo je ešte bezpečné zjesť,“ hovorí odborník. „Najlepšou stratégiou je poznať nepriateľa – a vyhodiť jedlo, ktoré vyzerá alebo zapácha podozrivo.“

Pozor na neviditeľné nebezpečenstvo

V rastlinných potravinách, ako sú obilniny či orechy, sú hlavným vinníkom plesne. Druhy Aspergillus flavus a A. parasiticus vytvárajú aflatoxíny, látky spájané s rakovinou pečene. Zrná napadnuté plesňami môžu byť sfarbené, zapáchať alebo mať ružový či červený nádych, informuje na svojom portáli LiveScience. Ak si všimnete akýkoľvek znak plesne, je najlepšie ich okamžite vyhodiť – aj malé množstvo aflatoxínov môže byť zdraviu škodlivé.

Tento MÝTUS vás môže
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Pleseň na jablkách či inom ovocí

Ovocie s modrastými alebo zelenými škvrnami často napádajú plesne rodu Penicillium. Napríklad Penicillium expansum, známy ako „modrá pleseň jabĺk“, produkuje toxín patulín, ktorý môže poškodiť obličky, pečeň aj imunitný systém. Odborníci upozorňujú, že pri mäkkom ovocí, ako sú broskyne či jablká, plesne prenikajú hlboko do dužiny – preto nestačí odkrojiť len postihnutú časť. Tvrdšie ovocie je o niečo bezpečnejšie, no riziko zostáva.

Mraznička dokáže zničiť vaše jedlo: TIETO potraviny by tam rozhodne skončiť nemali! Prečítajte si tiež

Mraznička dokáže zničiť vaše jedlo: TIETO potraviny by tam rozhodne skončiť nemali!

Nie všetky plesne sú škodlivé

Nie všetky plesne sú škodlivé. Práve vďaka nim vznikajú známe syry ako Roquefort či Camembert. No ak sa na syre objaví čierna, zelená alebo červená pleseň, je čas ho vyhodiť. „Mäkké syry ako ricotta či tvaroh patria do koša hneď po objavení plesne,“ upozorňuje toxikológ. Tvrdé syry, napríklad čedar či parmezán, možno zachrániť, ak odkrojíte aspoň centimeter okolo napadnutého miesta a vyhnete sa kontaktu s plesňou.

Milujete jahody? Tento nenápadný trik ich udrží čerstvé celý rok! Odborník prezradil, čo robíme celé roky zle Prečítajte si tiež

Milujete jahody? Tento nenápadný trik ich udrží čerstvé celý rok! Odborník prezradil, čo robíme celé roky zle

Tiché riziko baktérií

Pri mäse sú hlavným problémom baktérie. Zmenená farba, slizký povrch alebo zápach sú jasným signálom, že je čas na rozlúčku. Ale pozor — niektoré nebezpečné baktérie nezapáchajú vôbec.

Medzi najnebezpečnejšie patria E. coli, Salmonella či Clostridium botulinum. Tieto mikroorganizmy môžu spôsobovať hnačky, kŕče, zvracanie, ale aj vážnejšie ochorenia obličiek či nervového systému. Navyše, niektoré bakteriálne toxíny prežijú aj tepelnú úpravu, takže „dovarením“ sa rizika nezbavíte. Základom je prevencia: potraviny skladujte pri správnej teplote, spotrebujte ich včas a ak máte pochybnosti, radšej ich vyhoďte. „Lepšie prísť o pár eur než riskovať zdravie,“ uzatvára toxikológ.

Viac o téme: PleseňOvocie ZdravieTeloToxikológia
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Myslela si, že stretla
Britka si na párty spravila FOTKU s Willom Smithom... aspoň si to myslela! Internet sa ide potrhať od smiechu
Zaujímavosti
Bizarné pravidlo z práce:
Bizarné pravidlo z práce: Ak odchádzate od stola, musíte to oznámiť CELÉMU tímu! Šéf chce vedieť, kedy idete na WC
Zaujímavosti
Veštba od kocúra?
Čierny kocúr, ktorý vraj neveští nič dobré... až kým nezačal vykladať tarot! Jeho predpovede mrazia v kostiach
Zaujímavosti
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ
Spomalené zábery odhalili DESIVÚ PRAVDU: VIDEO Niektoré hady útočia rýchlejšie, než človek stihne žmurknúť!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!
Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!
Prominenti
Tréner Vladimír Weiss hodnotí prehru ŠK Slovan Bratislava proti KuPS Kuopio
Tréner Vladimír Weiss hodnotí prehru ŠK Slovan Bratislava proti KuPS Kuopio
Futbal
Mercedes GLC s technológiou EQ sa predstavil na Slovensku
Mercedes GLC s technológiou EQ sa predstavil na Slovensku
Auto-Moto

Domáce správy

Každý štvrtý Slovák žije
Každý štvrtý Slovák žije od výplaty k výplate: Analýza ukázala, že krajina naráža na svoje limity!
Domáce
Ťažká nehoda na Liptove:
Ťažká nehoda na Liptove: Motocyklista sa čelne zrazil s kamiónom, na miesto letel vrtuľník!
Domáce
FOTO Na väčšine Slovenska sa
Na väčšine Slovenska sa môže v piatok ráno vyskytnúť hmla
Domáce
VIDEO Slovenský film so silným posolstvom žne medzinárodný úspech: ROZHOVOR s režisérom
VIDEO Slovenský film so silným posolstvom žne medzinárodný úspech: ROZHOVOR s režisérom
Regióny

Zahraničné

Pašovali drogy? Ďalší útok
Pašovali drogy? Ďalší útok USA na plavidlo v Karibiku: Zahynuli pri ňom 3 osoby
Zahraničné
Trump schválil plán Južnej
Trump schválil plán Južnej Kórey: Severná Kórea tak opäť vypálila najmenej jednu balistickú strelu
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko postúpilo
MIMORIADNY ONLINE Rusko postúpilo v Pokrovsku, jednotky tam bojujú od domu k domu
Zahraničné
Požiar v newyorskom Bronxe
OBROVSKÝ výbuch v NEW YORKU, do vzduchu šľahali plamene! Viacero osôb utrpelo zranenia
Zahraničné

Prominenti

Petra Tóthová
Cukrárka Petra Tóthová bola kedysi LETUŠKOU v Dubaji: Jednu vec na práci milovala!
Domáci prominenti
Známy herec v úprimnej
Známy herec v úprimnej spovedi: Je GEJ, ale... Nie je dobre, aby mali dvaja muži dieťa!
Domáci prominenti
Ľubo Paulovič by dnes
Ľubo Paulovič by dnes slávil 73. narodeniny: Legendárny herec ožil v POSLEDNEJ role ako krutý človek!
Domáci prominenti
FOTO Porotkyňa SuperStar ako femme
Porotkyňa SuperStar ako femme fatale: Blond hrivu vymenila za look Mii z Pulp Fiction!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Tento MÝTUS vás môže
Tento MÝTUS vás môže stáť zdravie: Stačí odkrojiť plesnivý kúsok jedla alebo ho musíte vyhodiť celé? Odborník má jasno!
Zaujímavosti
FOTO Myslela si, že stretla
Britka si na párty spravila FOTKU s Willom Smithom... aspoň si to myslela! Internet sa ide potrhať od smiechu
Zaujímavosti
Podľa vedcov hrozí ľuďom
Podľa vedcov hrozí ľuďom s TOUTO krvnou skupinou vyššie riziko cievnej mozgovej príhody!
vysetrenie.sk
Bizarné pravidlo z práce:
Bizarné pravidlo z práce: Ak odchádzate od stola, musíte to oznámiť CELÉMU tímu! Šéf chce vedieť, kedy idete na WC
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend na Slovensku, ktorý
Trend na Slovensku, ktorý si všímajú aj obchodné reťazce: Čo ešte viac poteší zákazníkov?
plnielanu.sk
Kde dnes nakúpite výhodne?
Kde dnes nakúpite výhodne? Slováci dôverujú tomuto obchodu, pretože sa oplatí
Domáce
Jeseň sa už tradične
Antibiotiká nemusia byť riešením pri bolestiach v hrdle: Čo účinne funguje na vírusy a baktérie?
Domáce
Mladí Slováci jazdia rýchlo,
Každú piatu nehodu na Slovensku spôsobí mladý vodič: Kooperativa prichádza s riešením, ktoré to môže zmeniť
hashtag.sk

Ekonomika

Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Po veľkom úspechu sa dlhopisy pre ľudí vracajú: Kedy si ich budeme môcť kúpiť?
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Vodiči pozor: Otváranie dlho očakávanej diaľnice prinesie aj obmedzenia! Pozrite si posledné práce na unikátnom úseku! (foto)
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Digitálne euro je o krok bližšie k realite: Čo to znamená pre vašu hotovosť a platby?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?
Známy investor vsadil stovky miliónov na pád Nvidie a Palantiru: Praskne AI bublina?

Šport

Šimon Nemec vs. Juraj Slafkovský: Online prenos zo zápasu New Jersey – Montreal
Šimon Nemec vs. Juraj Slafkovský: Online prenos zo zápasu New Jersey – Montreal
Juraj Slafkovský
Slovan absolútne pohorel: Reakcie trénera Weissa a hráčov! Musíme vyvodiť nejaké závery
Slovan absolútne pohorel: Reakcie trénera Weissa a hráčov! Musíme vyvodiť nejaké závery
Konferenčná liga
Slovensko dostalo nakladačku od Švédov: Trojka draftu do NHL nám z ľadu spravila peklo
Slovensko dostalo nakladačku od Švédov: Trojka draftu do NHL nám z ľadu spravila peklo
Reprezentácia
Ďalšia obrovská facka pre Slovan: Obrat fínskeho majstra a nula bodov v Konferenčnej lige
Ďalšia obrovská facka pre Slovan: Obrat fínskeho majstra a nula bodov v Konferenčnej lige
Konferenčná liga

Auto-moto

TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
NDS sa chystá uzatvoriť úsek R2 medzi Detvou a Kriváňom
Doprava
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Nové GLC sa ukázalo Slovákom. Cena (zatiaľ) nenadchne, technológie áno
Novinky
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Cesta pri Spišskom podhradí je zrekonštruovaná. Ešte pribudnú zvodidlá
Doprava

Kariéra a motivácia

Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Strojárina, ktorá má budúcnosť: Táto spoločnosť ponúka v Bratislave stabilnú prácu pre odborníkov s praxou aj absolventov
Zaujímavé pracovné ponuky
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Neviditeľné dopady nerovnosti v platoch formujú životy žien
Motivácia a inšpirácia
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Od roku 2026 čakajú živnostníkov a SZČO viaceré zmeny v poistení
Domáce
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Ako môže naša digitálna stopa formovať budúce kariérne príležitosti?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Najlepšie mäkučké medovníky na Vianoce
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Vianočné cukrovinky, ktoré nemajú konkurenciu - linecké orechové kocky
Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert
Zamatová roláda: Recept na luxusný vianočný dezert
Koláče a torty
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Nepečená jablková torta: Recept, po ktorom sa oblíže celá rodina
Výber receptov

Technológie

V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
V Antarktíde našli ľad starý šesť miliónov rokov. To, čo v ňom vedci objavili, mení pohľad na históriu Zeme
Veda a výskum
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
AKTUÁLNE: SOI aktualizovala zoznam podvodných e-shopov. Pribudol tento obchod, tovar ti nemusí nikdy prísť
Bezpečnosť
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Einstein by bol nadšený. Nové zábery čiernej diery dokazujú, že jeho teória stále platí
Vesmír
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Google Mapy práve dostali jedno z najväčších vylepšení za posledné roky, ktoré nenájdeš nikde inde. Túto funkciu si zamiluješ
Aplikácie a hry

Bývanie

Na rastlinách necháva povlak pripomínajúci vatu a rýchlo sa šíri. Takto sa vlnatky zbavíte, nečakajte však dlho
Na rastlinách necháva povlak pripomínajúci vatu a rýchlo sa šíri. Takto sa vlnatky zbavíte, nečakajte však dlho
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Keď už starý dom prerábali, urobili ho takým hrejivým, ako to šlo. Za modernou fasádou nájdete útulné rodinné bývanie
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Títo majitelia sa nebáli byť svojskí! V storočnom byte objavíte nečakané retro a kúpeľňu, ktorá je skvostom bývania
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu
Pred vyhodením ich radšej skontrolujte, inak môžete prísť o peniaze. Tieto staré veci môžu skrývať veľkú hodnotu

Pre kutilov

Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Číha vo vašich stenách nebezpečenstvo? Zistite, kedy a ako vymeniť rozvody
Rekonštrukcia bytu
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Ovocné stromy, ktoré sa zmestia aj do malej záhrady? Vyberajte z týchto podpníkov
Záhrada
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Renováciou schodov ušetril tisíce eur – výsledok vás prekvapí!
Rekonštrukcia interiéru
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Drevený popol vám môže poslúžiť aj tam, kde by ste to nečakali! Toto je 10 skvelých spôsobov jeho využitia
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Influenceri hovoria o „zázračných“ kapsulách na chudnutie či detoxe: Čo má reálne dáta a čo je drahý marketing?
Chudnutie a diéty
Influenceri hovoria o „zázračných“ kapsulách na chudnutie či detoxe: Čo má reálne dáta a čo je drahý marketing?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNY ONLINE Rusko postúpilo
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Rusko postúpilo v Pokrovsku, jednotky tam bojujú od domu k domu
Každý štvrtý Slovák žije
Domáce
Každý štvrtý Slovák žije od výplaty k výplate: Analýza ukázala, že krajina naráža na svoje limity!
Influencerka zomrela za záhadných
Zahraničné
Záhadná smrť influencerky: Barbie Doll našli v byte právnika! Mala za sebou takmer 30 plastických operácií
Na Maldivách platí zákaz
Zahraničné
TÁTO exotická krajina zavádza PRÍSNE pravidlá: Fajčiarom odzvonilo! Rozhodujúci bude VEK

Ďalšie zo Zoznamu