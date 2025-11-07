Tento MÝTUS vás môže stáť zdravie: Stačí odkrojiť plesnivý kúsok jedla alebo ho musíte vyhodiť celé? Odborník má jasno!

LONDÝN - Ak ste niekedy váhali, či odkrojiť plesnivý kúsok syra alebo vyhodiť celé balenie, nie ste sami. No podľa odborníkov môže byť rozhodnutie medzi „len trochu pokazene“ a „nebezpečne toxické“ kľúčové pre vaše zdravie. Toxikológovia varujú, že konzumácia pokazených potravín môže vystaviť telo účinkom látok, ktoré spôsobujú nielen tráviace ťažkosti, ale aj závažné ochorenia, vrátane rakoviny pečene.
Toxikológ a výskumník, ktorý sa zaoberá účinkami cudzorodých chemikálií na ľudské telo, upozorňuje, že plesne a baktérie vytvárajú toxíny, ktoré môžu zasiahnuť orgány, bunky aj DNA. „Neexistuje jednotný limit, čo je ešte bezpečné zjesť,“ hovorí odborník. „Najlepšou stratégiou je poznať nepriateľa – a vyhodiť jedlo, ktoré vyzerá alebo zapácha podozrivo.“
Pozor na neviditeľné nebezpečenstvo
V rastlinných potravinách, ako sú obilniny či orechy, sú hlavným vinníkom plesne. Druhy Aspergillus flavus a A. parasiticus vytvárajú aflatoxíny, látky spájané s rakovinou pečene. Zrná napadnuté plesňami môžu byť sfarbené, zapáchať alebo mať ružový či červený nádych, informuje na svojom portáli LiveScience. Ak si všimnete akýkoľvek znak plesne, je najlepšie ich okamžite vyhodiť – aj malé množstvo aflatoxínov môže byť zdraviu škodlivé.
Pleseň na jablkách či inom ovocí
Ovocie s modrastými alebo zelenými škvrnami často napádajú plesne rodu Penicillium. Napríklad Penicillium expansum, známy ako „modrá pleseň jabĺk“, produkuje toxín patulín, ktorý môže poškodiť obličky, pečeň aj imunitný systém. Odborníci upozorňujú, že pri mäkkom ovocí, ako sú broskyne či jablká, plesne prenikajú hlboko do dužiny – preto nestačí odkrojiť len postihnutú časť. Tvrdšie ovocie je o niečo bezpečnejšie, no riziko zostáva.
Nie všetky plesne sú škodlivé
Nie všetky plesne sú škodlivé. Práve vďaka nim vznikajú známe syry ako Roquefort či Camembert. No ak sa na syre objaví čierna, zelená alebo červená pleseň, je čas ho vyhodiť. „Mäkké syry ako ricotta či tvaroh patria do koša hneď po objavení plesne,“ upozorňuje toxikológ. Tvrdé syry, napríklad čedar či parmezán, možno zachrániť, ak odkrojíte aspoň centimeter okolo napadnutého miesta a vyhnete sa kontaktu s plesňou.
Tiché riziko baktérií
Pri mäse sú hlavným problémom baktérie. Zmenená farba, slizký povrch alebo zápach sú jasným signálom, že je čas na rozlúčku. Ale pozor — niektoré nebezpečné baktérie nezapáchajú vôbec.
Medzi najnebezpečnejšie patria E. coli, Salmonella či Clostridium botulinum. Tieto mikroorganizmy môžu spôsobovať hnačky, kŕče, zvracanie, ale aj vážnejšie ochorenia obličiek či nervového systému. Navyše, niektoré bakteriálne toxíny prežijú aj tepelnú úpravu, takže „dovarením“ sa rizika nezbavíte. Základom je prevencia: potraviny skladujte pri správnej teplote, spotrebujte ich včas a ak máte pochybnosti, radšej ich vyhoďte. „Lepšie prísť o pár eur než riskovať zdravie,“ uzatvára toxikológ.