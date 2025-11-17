Austrália odmietla návrh organizovať summit COP31 spolu s Tureckom

CANBERRA - Austrálsky premiér Anthony Albanese v pondelok odmietol návrh Turecka zorganizovať spoločne s Austráliou v budúcom roku 31. konferenciu OSN o klíme (COP31). Informuje o tom agentúra AFP.
Austrália a Turecko prejavili záujem organizovať budúcoročnú konferenciu a svoju kandidatúru ani jedná z krajín nestiahla, čo viedlo k patovej situácii. Hostiteľa musia zvoliť konsenzom, takže ak Austrália či Turecko nestiahnu svoju kandidatúru, alebo sa nedohodnú na rozdelení povinností, obe krajiny prídu o príležitosť hostiť COP31. Právo hostiť konferenciu by automaticky pripadlo Nemecku, kde sídli úrad OSN pre klimatické zmeny.
Albanese v pondelok odmietol návrh organizovať konferenciu spoločne s Tureckom. „To nie je možnosť a ľudia sú si uvedomujú, že to nie je možnosť, preto to je vylúčené,“ povedal.
Turecko trvá na spolupredsedníctve
Turecký diplomatický zdroj cez víkend povedal pre AFP, že Turecko „naďalej presadzuje model spolupredsedníctva“, ale je pripravené hostiť summit bez Austrálie, ak by sa nepodarilo dosiahnuť konsenzus.
Austrália plánuje COP31 v Adelaide
Austrália chce usporiadať budúcoročnú konferenciu v meste Adelaide na juhu krajiny, pričom chce podľa AFP upriamiť pozornosť na susedné tichomorské ostrovy - teda časť sveta tvrdo zasiahnutú dôsledkami klimatickej zmeny. Lídri týchto ostrov dlhodobo kritizujú summity COP za to, že marginalizujú ich hlasy alebo ponúkajú len obmedzené praktické riešenia.
Hoci sa Austrália snaží usporiadať klimatickú konferenciu, je naďalej druhým najväčším exportérom uhlia na svete a dlhodobo profituje z vývozu fosílnych palív. Na klimatické opatrenia sa podľa AFP pozerala ako na politickú a ekonomickú záťaž. Dlhoročný domáci spor o politiku emisií spomalil jej pokrok a naďalej zostáva závislá od svojej ekonomiky založenej na fosílnych palivách pre hospodársky rast.
Turecko chce COP31 v Antalyi
Turecko v snahe usporiadať konferenciu odmieta ustúpiť a naďalej trvá na tom, že COP31 by sa mala konať na jeho pôde, konkrétne v letovisku Antalya. Spomínaný turecký zdroj uviedol, že Turecko chce, aby sa COP31 sústredila na najzraniteľnejšie regióny sveta, pričom potenciálne špeciálne zasadnutia by sa venovali otázkam Tichomoria.
Brazília, ktorá hostí tohtoročnú konferenciu COP30, vymenovala zástupcu, ktorý má pomôcť vyrovnať spor medzi Austráliou a Tureckom. Podľa diplomatov dosiaľ k pokroku nedošlo.