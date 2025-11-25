Austrálska senátorka si na protest obliekla burku: Dočasne ju suspendovali

CANBERRA - Austrálsku pravicovú senátorku Pauline Hansonovú v utorok suspendovali zo zasadnutí hornej komory parlamentu do februára po tom, čo v pondelok prišla na schôdzu oblečená v burke. Protestovala tak proti noseniu tohto islamského odevu na verejnosti a viacero kolegov ju obvinilo z rasizmu. Píše agentúra Reuters AP.
Hansonová týmto gestom reagovala na zamietnutie jej návrhu zákona, ktorý by zakazoval nosenie buriek a iných závojov zakrývajúcich celú tvár na verejných miestach v Austrálii. Senátori ju následne suspendovali z aktuálneho zasadnutia hornej komory, pričom vrátiť sa bude môcť až vo februári. Senátorka krok svojich kolegov kritizovala a uviedla, že jej rozhodnutia by namiesto nich mali hodnotiť voliči v nadchádzajúcich voľbách.
Nechcú burku zakázať
„Nechcú burku zakázať, ale odopierajú mi právo nosiť ju na pôde parlamentu. Na pôde parlamentu neexistuje žiadny predpis na to ako sa obliekať, napriek tomu mi nedovolili si ju obliecť. Takže to považujem za pokrytectvo,“ povedala. Ministerka zahraničných vecí Penny Wongová, ktorá je zároveň líderkou vládnej väčšiny v hornej komore, v reakcii označila Hansonovej konanie za „nehodné člena austrálskeho senátu“ a podala návrh na jej vylúčenie.
Hansonová v senáte zastupuje štát Queensland a prvýkrát sa dostala do povedomia verejnosti v 90. rokoch 20. storočia pre odpor voči imigrácii z Ázie. Počas svojej parlamentnej kariéry dlhodobo bojovala proti islamskému oblečeniu, vysvetľuje Reuters. Rovnaký incident sa odohral aj v roku 2017, kedy do parlamentu prišla v burke s cieľom vyzvať na celoštátny zákaz nosenia tohto typu oblečenia.