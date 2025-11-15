Zastavilo sa mu srdce a vtedy to prišlo: Stretnutie s Ježišom, anjelmi a svetlom, ktoré mu navždy zmenilo život!

USA - Američan Chase Skylar DeMayo tvrdí, že počas zástavy srdca zažil stretnutie s Ježišom a anjelmi v žiarivej záhrade plnej svetla a pokoja. Po zázračnom návrate k životu hovorí, že už sa nebojí smrti a svoj zážitok vníma ako dar, ktorý mu zmenil životný cieľ.
Tridsaťosemročný Chase Skylar DeMayo z Floridy sa vo veku 19 rokov neúnavne pripravoval na miesto v americkom letectve. A aj keď sa snažil zvládať stres, jedného dňa toho bolo príliš a jeho nadriadený ho našiel v bezvedomí. Okamžite ho previezli do nemocnice, kde mu urobili röntgen a krvné testy. Hoci sa spočiatku zdalo, že je v poriadku, mužovi sa náhle rozmazalo videnie. Spomína si, že sa vznášal vo vzduchu, keď ho privítal známy hlas a Ježišova tvár. „Posledné, čo som počul, boli alarmy,“ povedal veterán letectva pre portál NeedToKnow.
„Upokojujúci hlas mi povedal, že všetko bude v poriadku a necítil som žiaden strach, len pokoj. Sledoval som svoje telo zhora, ako sa točí nahor ako tornádo, obklopené svetlom, anjelmi, smiechom a hudbou pripomínajúcou zvonenie zvončekov. Nakoniec som sa ocitol v nádhernej záhrade s farbami jasnejšími, ako poznáme na Zemi. Tam som uvidel Ježiša, ale nie v podobe, akú poznáme z obrazov. Mal kučeravé hnedé vlasy, zelené oči a teplý úsmev. Hral sa s dieťaťom, ktorým som bol ja sám, bola to moja mladšia a šťastnejšia verzia. Spojili sme sa bez slov. Povedal mi, aby som sa vrátil a šíril lásku, smiech, svetlo a radosť. Pripomenul mi môj skutočný zmysel života, ktorý presahuje každodenné problémy. Bez ohľadu na moju minulosť, mám svetlo, ktoré mám hľadať a zdieľať.“
Do infúzie sa dostala vzduchová bublina
Chase mal vtedy len 19 rokov a bol sám, keď po prvý raz upadol do bezvedomia. Už ráno sa cítil „divne“ a v nemocnici sa ukázalo prečo. Do jeho infúzie sa dostala vzduchová bublina, čo spôsobilo zástavu srdca. Keď sa prebral, bol už odpojený od prístrojov, ktoré ho udržiavali pri živote a jeho srdce zázračne fungovalo, ako keby sa nič nestalo. „Rýchlo ma prepustili, testy neukázali žiadne poškodenie,“ hovorí.
„Ale všetko si pamätám. Bol som úplne pri vedomí a počiatočná bolesť sa zmenila na pokoj. Bol tam prvok prekvapenia, ale nie strachu zo smrti. Bolo to pokojné a krásne, ako keď z hrude odchádza chlad ľadu. Nechcel som tú záhradu opustiť, ale pochopil som, že môj čas ešte nenastal.“ Chase, ktorý bol vyhlásený za mŕtveho na niekoľko minút, tvrdí, že dnes dokáže cítiť emócie iných ľudí a že mu „brnia dlane,“ keď hovorí s Bohom alebo Ježišom.
Dokáže liečiť iba dotykom rúk
Okrem toho hovorí, že dokáže liečiť iba dotykom rúk. Kvôli zdravotným problémom musel odísť do výsluhy. Práve dokončil doktorát z holistického poradenstva a jeho cieľom je pomáhať ľuďom nájsť ich životné poslanie. „Všetko sa mi zmenilo. Naháňam zabudnuté radosti. Každý deň žijem s pripomienkou, že mám žiť s cieľom a hľadať svetlo aj v temnote. Cítim vďačnosť a premenu. Roky som to skrýval, aby som sa vyhol nálepkám, no dnes to vnímam ako dar, ktorý zmenil moju cestu. Už sa nebojím smrti, namiesto toho prijímam, aký krehký je život. Stále komunikujem s Ježišom a anjelmi a nachádzam pokoj v neznámom,“ povedal.