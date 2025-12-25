Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

PIKOŠKY z kultového Mrázika: Podvody na divákov, PRVÝ BOZK a... Ivan skončil vo VÄZENÍ!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (8)
MOSKVA - Mrázik k vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí. Aj tento rok ho na Štedrý deň ponúkla televízia Markíza a odvysiela ho aj dnes o 17:15. Veď hoci rozprávka minulý rok oslávila 60. výročie premiéry, stále dokáže pred televízne obrazovky prilákať obrovské množstvo divákov. My vám prinášame zopár pikošiek o tejto kultovej rozprávke. Vedeli ste o nich?

• Keďže sa na pľaci muselo šetriť, filmový tím musel dohliadnuť na to, aby zo stola počas svadobnej hostiny nemizlo jedlo a aby ho bolo v každom zábere rovnako. Natreli ho preto petrolejom, aby ho nikomu ani nenapadlo zjesť.

V rámci šetrenia Marfa namiesto mlieka pila zafarbenú vodu a namiesto jablka hrýzla cibuľu.
Zobraziť galériu (8)
V rámci šetrenia Marfa namiesto mlieka pila zafarbenú vodu a namiesto jablka hrýzla cibuľu.  (Zdroj: Gorky Film Studios)

• Chalúpka Baby Jagy nebola skutočná – išlo iba o kulisu.

• Po premiére herečke Nataliji Sedych, predstaviteľne Nastenky, začali prichádzať tisíce listov s návrhmi na manželstvo. Režisér trval na tom, aby na každý odpovedala. Keďže by to zabralo priveľa času, reagovala len na listy od väzňov – obávala sa, že ak by ich nechala bez odozvy, po prepustení by sa jej mohli pomstiť, napríklad aj útokom nožom.

Natalija Sedych
Zobraziť galériu (8)
Natalija Sedych  (Zdroj: Gorky Film Studios)

• Herečka Inna Čurikovová, ktorá stvárnila Marfu, nepatrila medzi typické krásky. Práve kvôli vzhľadu ju opakovane neprijali na hereckú školu. Až keď sa po viacerých odmietnutiach rozplakala, komisii jej prišlo ľúto a nakoniec ju vzali. Napriek tomu sa k vysnívaným rolám princezien nikdy nedostala.

Inna Čurikovová
Zobraziť galériu (8)
Inna Čurikovová  (Zdroj: Gorky Film Studios)

• Režisér Mrázika Alexandr Rou trval na tom, aby bola Marfa výrazne škaredšia než Nasťa. Inne preto zakazoval akokoľvek upravovať rozcuchané vlasy. Keď sa herečka uvidela vo výslednom filme, rozplakala sa. Rozprávku si tak pozrela iba raz.

• Eduard Izotov, známy ako predstaviteľ Ivana, strávil tri roky vo väzení. V roku 1983 sa v Moskve pokúsil vymeniť zahraničnú menu, čo v tom čase úradníci hodnotili ako narušenie devízového hospodárstva. Okrem trestu mu zhabali aj celý jeho majetok. 

Eduard Izotov
Zobraziť galériu (8)
Eduard Izotov  (Zdroj: Gorky Film Studios)

• Osud sa k Eduardovi Izotovovi kruto zachoval aj po zdravotnej stránke. Herec utrpel šesť mozgových príhod, po ktorých prišiel o pamäť. Záverečné roky života prežil v psychiatrickom zariadení, kde napokon aj skonal.

• Pozornejším divákom neušlo, že pierko, ktoré ukazovalo Ivanovi smer, bolo zavesené na tenkom drôtiku.

• Keď sa Georgij Milljar, predstaviteľ Baby Jagy, začínal živiť herectvom, raz musel kvôli chorobe kolegyne zaskočiť dokonca v role Popolušky. Televízia Nova sa v roku 2014 pri tvorbe upútavky na Mrázika poriadne odviazala. Z Ivana spravili v reklame gaya – vo videu blond hrdina pozerá do zrkadla a spieva si pieseň Globální oteplování od skupiny Nightwork, v ktorej sa v refréne opakuje: „Já jsem gay, jsem gay, jsem teplej.“

Keď Mrázik volá svoje sane, v zrýchlených záberoch prírody po zastavení obrazu vidieť členov štábu.
Zobraziť galériu (8)
Keď Mrázik volá svoje sane, v zrýchlených záberoch prírody po zastavení obrazu vidieť členov štábu.  (Zdroj: Gorky Film Studios)

• Rozprávka si na začiatku nezískala veľkú popularitu a reakcie boli skôr vlažné. Kultovým dielom sa stala až časom a dodnes má vo svete omnoho väčšiu popularitu než v krajine, kde vznikla.

• Jazero, v ktorom sa herci v vykúpali, bolo plné pijavíc.

Bozk Natalje Sedych (Nastenka) s Eduardom Izotovom (Ivan), bol jej prvým bozkom v živote.
Zobraziť galériu (8)
Bozk Natalje Sedych (Nastenka) s Eduardom Izotovom (Ivan), bol jej prvým bozkom v živote.  (Zdroj: Gorky Film Studios Inna Čurikova)

Nahlásiť chybu

