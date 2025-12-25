AKTUÁLNE Hrôzostrašný nález v Prievidzi: Muž (†37) mal po celom tele krvavé zranenia a modriny!

PRIEVIDZA - Vianočné sviatky v Prievidzi poznačila ďalšia tragická udalosť. Pri športovej hale našli mŕtveho 37-ročného muža s vážnymi poraneniami hlavy. Lekár na mieste nevylúčil cudzie zavinenie.
Len krátko po Štedrom dni došlo v Prievidzi k tragédii. V dopoludňajších hodinách na Prvý sviatok vianočný našli v blízkosti športovej haly 37-ročného muža s krvavými zraneniami v oblasti hlavy. Na miesto bol privolaný aj obhliadajúci lekár, ktorý nevylúčil, že mohlo ísť o násilný čin.
Telo bolo posiate zraneniami
Podľa dostupných informácií portál tvnoviny.sk mal muž na tele aj na tvári viditeľné modriny a poranené mal aj ruky, čo môže naznačovať, že pred smrťou došlo k fyzickému útoku. Polícia príčiny jeho úmrtia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková. „Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné v súčasnej dobe poskytnúť viac informácií,“ uviedla Krajčíková.