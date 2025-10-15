Streda15. október 2025, meniny má Terézia, Tereza, zajtra Vladimíra

Nový výskum prepisuje históriu ľudstva: Je legendárny príbeh o biblickej dvojici skutočný? Vedci poznajú odpovede!

BERN - Nový výskum naznačuje, že moderní ľudia mohli vzniknúť z jedinej dvojice pred státisícmi rokov. Objavy vedcov prinášajú nový pohľad na históriu ľudstva a vyvolávajú otázky, ktoré by mohli potvrdiť legendárny biblický príbeh o Adamovi a Eve.

Podľa vedcov zo Švajčiarska a Rockefellerovej univerzity všetci moderní ľudia vychádzajú z jednej „genetickej línie“, ktorá existovala pred približne 100 000 až 200 000 rokmi. Analýza tzv. mitochondriálnej DNA, ktorá sa dedí z matky na potomstvo, ukázala, že základná genetická diverzita ľudstva je prekvapivo nízka – podobná ako u väčšiny zvieracích druhov.

Vedci sa dokonca domnievajú, že tieto zistenia podporujú existenciu Adama a Evy a prinášajú nový pohľad na významný biblický príbeh. „Naša štúdia naznačuje, že všetci moderní ľudia môžu byť potomkami jediného páru,“ uviedol Dr. Mark Stoeckle z Univerzity v Bazileji.

Odborníci spájajú zistenia s biblickou legendou

Ako inofmrujú na portáli Mirror, objavy vyvolávajú otázky nielen o ľudskej evolúcii, ale aj o histórii ľudstva. Niektorí odborníci dokonca spájajú tieto zistenia s biblickou legendou. Podľa Mirror vedci tvrdia, že ich zistenia podporujú príbeh Adama a Evy pred viac než 200 000 rokmi.

Diskusie sa týkajú aj pravosti Nikodémovho evanjelia, známeho ako Skutky Piláta, ktoré opisuje súdny proces Ježiša a jeho zmŕtvychvstanie z pohľadu Nikodéma. Evanjelium predstavuje postavu rímskeho stotníka Longina, ktorý Krista bodne kopijou a získa zrak po kontakte s Ježišovou krvou a vodou. Longinus odmietol úplatok a po zemetrasení vyhlásil Ježiša za Božieho Syna.

Napriek tomu, že pravosť textu je predmetom odborných diskusií a niektorí tvrdia, že ho napísal anonymný autor 400 až 500 rokov po Kristovej smrti, Longinus je v kresťanskej tradícii uctievaný ako mučeník, a jeho socha sa nachádza pod Petrovou bazilikou vo Vatikáne. Vedci zdôrazňujú, že tieto poznatky môžu úplne zmeniť chápanie ľudskej minulosti a preukazujú, že napriek kultúrnym a geografickým rozdielom sú ľudia biologicky viac prepojení, než by sme si mysleli.

