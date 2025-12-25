Štvrtok25. december 2025, dnes je 1. sviatok vianočný,

Môže vám pokaziť sviatky! Poznáte syndróm vianočného stromčeka? Prvé príznaky, TAKTO mu môžete predísť

BRATISLAVA – Lekárnici majú plné ruky práce aj počas sviatkov. Ľudí môžu potrápiť problémy spojené s nadmerným množstvom ťažkého jedla, prejedaním sa ale tiež sa môžu stať obeťou tzv. syndrómu vianočného stromčeka.

Jednou z nepríjemností, o ktorej sa až tak nehovorí, je tzv. syndróm vianočného stromčeka. Sieť lekární Dr. Max upozorňuje, že kýchanie, kašeľ či slzenie očí môžete pociťovať už pri zdobení stromčeka. Môže ísť o alergickú reakciu na plesne a roztoče na živých stromčekoch a odborníci upozorňujú, že môže zhoršiť stav alergikov a astmatikov.

Ako sa alergii vyhnúť? „Stromček pred umiestnením osprchujte vodou a nechajte vyschnúť v chladnej miestnosti. Používajte rukavice pri zdobení, aby ste predišli kožným reakciám. Pri umelých stromčekoch dbajte na správne skladovanie – ak sú uložené vo vlhku, môžu obsahovať prach a plesne rovnako ako živé stromčeky," radia lekárnici.

Pozor si dajte aj na vonné sviečky a tyčinky, ktoré môžu zhoršiť alergiu či astmu. Uprednostnite sviečky z prírodných materiálov, napríklad z včelieho alebo sójového vosku. „Ak trpíte alergiou alebo astmou, vyhnite sa živým stromčekom alebo ich pred zdobením dôkladne očistite. Rovnako opatrní buďte pri výbere vianočných vôní – škorica či klinčeky patria medzi najčastejšie alergény,“ dodáva farmaceutkaMartina Beniačová z lekárne Dr. Max v Žiline.

Môže vám pokaziť sviatky!
Počas sviatkov vás môžu postihnúť aj iné problémy

Najčastejším sviatočným problémom je pálenie záhy, alebo tiež pyróza, ktorá sa často objaví po bohatých jedlách. Postihuje až 14 % populácie. Najčastejšie vzniká kvôli návratu žalúdočnej kyseliny do pažeráka, čo spôsobuje pálenie, tlak za hrudnou kosťou či horkú chuť v ústach. „Najlepšou prevenciou je jesť menšie porcie, posledné jedlo si dať najneskôr štyri hodiny pred spaním a vyhnúť sa mastným, vyprážaným či pikantným jedlám,“ radí Beniačová. Pomôcť môžu antacidá, ktoré účinkujú rýchlo, alebo inhibítory protónovej pumpy s dlhodobým efektom. Z babských receptov funguje lyžička horčice, kúsok jablka či zázvorový čaj.

Lekárnici sa stretávajú aj s vracaním po užití liekov. Žalúdočná nevoľnosť po užití lieku je častá. To, či v takom prípade dávku opakovať závisí od času vracania. „Ak vraciate do hodiny, liek sa pravdepodobne nevstrebal a dávku možno zopakovať. Po štyroch hodinách už nie,“ vysvetľuje farmaceutka Lenka Čorbová z Dr. Max Bardejov. Pri antibiotikách platí podobné pravidlo – ak vraciate do hodiny, dávku zopakujte. Pozor na dehydratáciu – pite čaje po malých dúškoch, vhodná je diétna strava (banány, piškóty, ryža). Kolový nápoj sa neodporúča, pretože prekysľuje organizmus a zhoršuje stav.

Čo robiť, ak sme sa prejedli

K vianočným sviatkom patria aj problémy spôsobené prejedaním. Prejedanie je počas sviatkov bežné a pritrafiť sa môže každému. Dôležité je ale vedieť, čo v takom prípade robiť. Lekárnici radia nepanikáriť a dopriať si oddych. „Ľahnite si, ale nie úplne vodorovne, aby ste nezhoršili trávenie. Pite teplý bylinkový čaj – mäta, harmanček alebo fenikel podporujú trávenie a zmierňujú nadúvanie. Vyhnite sa alkoholu a sýteným nápojom, ktoré zhoršujú pocit plnosti,“ uvieldi.

Pomôcť môžu aj tráviace enzýmy alebo prípravky s obsahom simetikónu, ktoré znižujú plynatosť. Ľahká prechádzka po jedle zasa podporí činnosť tráviaceho traktu. Ak sa pridá pálenie záhy, siahnite po antacidách alebo zázvorovom čaji.

