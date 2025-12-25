Môže vám pokaziť sviatky! Poznáte syndróm vianočného stromčeka? Prvé príznaky, TAKTO mu môžete predísť

BRATISLAVA – Lekárnici majú plné ruky práce aj počas sviatkov. Ľudí môžu potrápiť problémy spojené s nadmerným množstvom ťažkého jedla, prejedaním sa ale tiež sa môžu stať obeťou tzv. syndrómu vianočného stromčeka.
Jednou z nepríjemností, o ktorej sa až tak nehovorí, je tzv. syndróm vianočného stromčeka. Sieť lekární Dr. Max upozorňuje, že kýchanie, kašeľ či slzenie očí môžete pociťovať už pri zdobení stromčeka. Môže ísť o alergickú reakciu na plesne a roztoče na živých stromčekoch a odborníci upozorňujú, že môže zhoršiť stav alergikov a astmatikov.
Ako sa alergii vyhnúť? „Stromček pred umiestnením osprchujte vodou a nechajte vyschnúť v chladnej miestnosti. Používajte rukavice pri zdobení, aby ste predišli kožným reakciám. Pri umelých stromčekoch dbajte na správne skladovanie – ak sú uložené vo vlhku, môžu obsahovať prach a plesne rovnako ako živé stromčeky," radia lekárnici.
Pozor si dajte aj na vonné sviečky a tyčinky, ktoré môžu zhoršiť alergiu či astmu. Uprednostnite sviečky z prírodných materiálov, napríklad z včelieho alebo sójového vosku. „Ak trpíte alergiou alebo astmou, vyhnite sa živým stromčekom alebo ich pred zdobením dôkladne očistite. Rovnako opatrní buďte pri výbere vianočných vôní – škorica či klinčeky patria medzi najčastejšie alergény,“ dodáva farmaceutkaMartina Beniačová z lekárne Dr. Max v Žiline.
Počas sviatkov vás môžu postihnúť aj iné problémy
Najčastejším sviatočným problémom je pálenie záhy, alebo tiež pyróza, ktorá sa často objaví po bohatých jedlách. Postihuje až 14 % populácie. Najčastejšie vzniká kvôli návratu žalúdočnej kyseliny do pažeráka, čo spôsobuje pálenie, tlak za hrudnou kosťou či horkú chuť v ústach. „Najlepšou prevenciou je jesť menšie porcie, posledné jedlo si dať najneskôr štyri hodiny pred spaním a vyhnúť sa mastným, vyprážaným či pikantným jedlám,“ radí Beniačová. Pomôcť môžu antacidá, ktoré účinkujú rýchlo, alebo inhibítory protónovej pumpy s dlhodobým efektom. Z babských receptov funguje lyžička horčice, kúsok jablka či zázvorový čaj.
Lekárnici sa stretávajú aj s vracaním po užití liekov. Žalúdočná nevoľnosť po užití lieku je častá. To, či v takom prípade dávku opakovať závisí od času vracania. „Ak vraciate do hodiny, liek sa pravdepodobne nevstrebal a dávku možno zopakovať. Po štyroch hodinách už nie,“ vysvetľuje farmaceutka Lenka Čorbová z Dr. Max Bardejov. Pri antibiotikách platí podobné pravidlo – ak vraciate do hodiny, dávku zopakujte. Pozor na dehydratáciu – pite čaje po malých dúškoch, vhodná je diétna strava (banány, piškóty, ryža). Kolový nápoj sa neodporúča, pretože prekysľuje organizmus a zhoršuje stav.
Čo robiť, ak sme sa prejedli
K vianočným sviatkom patria aj problémy spôsobené prejedaním. Prejedanie je počas sviatkov bežné a pritrafiť sa môže každému. Dôležité je ale vedieť, čo v takom prípade robiť. Lekárnici radia nepanikáriť a dopriať si oddych. „Ľahnite si, ale nie úplne vodorovne, aby ste nezhoršili trávenie. Pite teplý bylinkový čaj – mäta, harmanček alebo fenikel podporujú trávenie a zmierňujú nadúvanie. Vyhnite sa alkoholu a sýteným nápojom, ktoré zhoršujú pocit plnosti,“ uvieldi.
Pomôcť môžu aj tráviace enzýmy alebo prípravky s obsahom simetikónu, ktoré znižujú plynatosť. Ľahká prechádzka po jedle zasa podporí činnosť tráviaceho traktu. Ak sa pridá pálenie záhy, siahnite po antacidách alebo zázvorovom čaji.