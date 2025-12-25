Slovenský spevák šokuje: To fakt dal toľko za klip? Z päťcifernej čiastky sa vám zatočí hlava!

BRATISLAVA - Miro Jaroš je známy svojou hudobnou tvorbou pre deti. No tipovali by ste, že klip pre tých najmenších môže stáť až takto veľa? Z tej sumy sa vám zatočí hlava!
Miro Jaroš je úspešný slovenský spevák, ktorý sa do povedomia širokej verejnosti zapísal najmä vďaka svojej hudobnej tvorbe pre deti. V tomto segmente patrí dlhodobo k absolútnej špičke na Slovensku a jeho meno je synonymom kvalitnej detskej hudby. Jeho videoklipy na YouTube dosahujú tisíce až státisíce pozretí a medzi najmladšími fanúšikmi sa tešia obrovskej popularite. Práve jednoduché, chytľavé pesničky a hravé klipy mu pomohli získať si srdcia detí aj ich rodičov.
Najnovšie prijal pozvanie do podcastu Mateja Zrebného s názvom Zrebny session, kde otvorene porozprával nielen o svojej kariére, ale aj o zákulisí vzniku hudobných videoklipov. V rozhovore sa dotkol aj finančnej stránky produkcie, ktorá je podľa neho často podceňovaná verejnosťou. Ako priznal, pri bežných okolnostiach stojí natočenie jedného klipu približne 20-tisíc eur, možno aj menej. Existujú však výnimky, ktoré dokážu rozpočet výrazne navýšiť. Jednou z nich bol aj klip k piesni Strašidlá, ktorý sa stal jeho najdrahším projektom.
Celkové náklady sa vyšplhali na viac než 60-tisíc eur, pričom investícia sa mu nikdy nevrátila. „Najdrahší klip sme mali Strašidlá, to som si povedal, že do toho už nepôjdem nikdy, lebo sa mi to nikdy nevrátilo," priznal spevák úprimne. S odstupom času sa nad svojím rozhodnutím zamýšľa aj s istou dávkou irónie: „Ja si hovorím, že ja som išiel do mínusu na svojom účte len preto, aby som si dokázal, že aj ja môžem tancovať v klipe ako Michael Jackson a meniť sa na kostru?" pýtal sa neveriacky sám seba.
Napriek finančnej strate však Jaroš neľutuje samotnú skúsenosť. Uvedomuje si, že išlo o splnenie osobného sna, aj keď dnes by sa na celú situáciu pozeral pragmatickejšie. „A potom ti to dojde, že ja som si naplnil nejaký sen, ale mohol som tie peniaze využiť aj možnože inak. V tej dobe mi to prišlo ako jedno najrozumnejšie riešenie," vysvetlil dôvod, prečo sa do nákladného projektu pustil.
