Tajomstvo úspechu v práci? MILOVANIE ráno dokáže viac než káva: Zlepšuje náladu, výkon a dokonca zvyšuje PLATY!

USA - Podľa novej americkej štúdie existuje jednoduchý a prekvapivo príjemný spôsob, ako zvýšiť produktivitu, motiváciu aj šance na povýšenie v práci. Všetko závisí od toho, ako začnete svoj deň – a podľa vedcov je „ranná blízkosť“ oveľa účinnejšia než akákoľvek káva.
Vedci z výskumnej platformy ZipHealth priniesli prekvapivé výsledky o tom, ako ranná intimita ovplyvňuje pracovný výkon a celkovú spokojnosť so životom. Podľa októbrového prieskumu z roku 2025 ľudia, ktorí si doprajú chvíle nehy ešte pred odchodom do práce, dosahujú vyššiu produktivitu, lepšie výsledky a väčšiu motiváciu.
Ranné potešenie môže ovplyvniť aj finančný úspech
Až 71 % opýtaných uviedlo, že sa cítia produktívnejší, 70 % zvláda svoje úlohy efektívnejšie, 58 % sa vie lepšie sústrediť a 57 % pociťuje väčšiu chuť do práce. Viac než polovica respondentov zároveň priznala, že je so svojou prácou spokojnejšia ako tí, ktorí deň začínajú bežnou rutinou. Ranná blízkosť však neprináša len psychickú pohodu – podľa výskumu môže ovplyvniť aj finančný úspech. Takmer pätina respondentov, ktorí si ju doprajú, dostala v poslednom roku povýšenie a viac než polovica zvýšenie platu.
Menej stresu a viac sústredenia
Z prieskumu medzi tisíckou amerických pracovníkov vyplynulo, že najčastejšie si tento ranný zvyk doprajú ľudia nad 45 rokov, nasledujú mileniáli a generácia Z. Najviac sa v tejto oblasti angažujú pracovníci v marketingu, gastronómii, výrobe a zábavnom priemysle – odvetvia, kde energia a kreativita zohrávajú dôležitú úlohu. Vedci vysvetľujú, že ranná intimita pomáha znižovať stres, podporuje tvorbu hormónov šťastia a zlepšuje sústredenie. V porovnaní s rannou kávou má navyše dlhší a intenzívnejší účinok.
Účastníci výskumu, ktorí majú tento ranný rituál, udávajú o 68 % vyššiu spokojnosť so životom, o 63 % väčšiu emocionálnu stabilitu, o 58 % silnejšie sebavedomie a takmer o polovicu lepšie zvládanie stresu. Ako to zhrnuli samotní autori: „V spoločnosti, ktorá neustále hľadá nové triky na zvýšenie produktivity, možno jedno z najjednoduchších a najpríjemnejších riešení leží priamo v spálni.“