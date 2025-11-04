Ticho vo vesmíre prerušila otázka, ktorú sa všetci hanbia položiť: Dá sa TO tam hore? Astronautka prelomila mlčanie!

USA - Život na obežnej dráhe prináša množstvo otázok – od bežných až po tie, ktoré sa väčšina ľudí hanbí vysloviť nahlas. Ako sa spí, keď neexistuje hore ani dole? Ako vonia vesmír? A tá najpálčivejšia zo všetkých – dá sa mať sex vo vesmíre? Jedna z bývalých astronautiek NASA sa rozhodla odpovedať úplne úprimne.
Nicole Stottová, bývalá astronautka NASA, inžinierka a akvanautička, strávila na obežnej dráhe viac než sto dní – vrátane trojmesačného pobytu na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). V rozhovore pre sériu Honesty Box od LADbible prezradila, aké je to žiť vo vesmíre: ako sa tam umývajú, ako vonia kozmos, a aj to, čo všetkých zaujíma najviac.
V beztiaži sa všetko správa inak. Stottová vysvetlila, že astronauti sú neustále v stave voľného pádu – „plávajú okolo planéty, akoby ju len zľahka obiehali“. Každý pohyb musí byť presne kontrolovaný, pretože aj malý impulz vás môže poslať úplne opačným smerom.
Nulová gravitácia by mohla byť najväčšou prekážkou
„V prostredí, kde môžete plávať v akomkoľvek smere, nie je nič jednoduché,“ hovorí Stott. Odborníci už predtým upozornili, že práve nulová gravitácia by mohla byť najväčšou prekážkou akejkoľvek „blízkosti“ medzi dvoma ľuďmi – bez toho, aby sa niečoho pridržali, by sa jednoducho od seba odplavili.
Keď však prišla otázka priamo: „Dá sa mať sex vo vesmíre?“ — Stottová odpovedala bez zaváhania. „Pravdepodobne áno. Nemyslím si, že existuje niečo, čo by tomu fyzicky bránilo. Neviem, či to niekto niekedy naozaj skúšal – ja určite nie – ale ak to niekto bude chcieť vyskúšať, určite si nájde spôsob,“ povedala s úsmevom.
NASA to podporuje?
Dodala, že by to bolo pravdepodobne podobné pohybu vo vode. „Stačí si predstaviť plávanie v bazéne. Ak sa to dá tam, dá sa to aj vo vesmíre,“ vysvetlila. Samozrejme, jej slová neznamenajú, že NASA niečo také podporuje. Na vesmírnej stanici panuje prísny profesionálny režim, súkromie prakticky neexistuje a každý pohyb posádky je monitorovaný.
Stott však svojím úprimným postrehom otvorila tému, o ktorej sa už roky len šepká. A ak by sa niekedy stalo, že ľudia vo vesmíre ostanú jedinými preživšími z planéty Zem, jej poznatky dávajú ľudstvu aspoň malú nádej… že by sa život mohol raz obnoviť aj mimo našej modrej planéty.