Divoká jazda po diaľnici: Párik sa oddával sexu pri 140km/h! Takmer kvôli nemu havaroval kamión

MÜNSTER - Na nemeckej A1 pri Münsteri riešila polícia mimoriadne nebezpečný incident. Podľa svedka sa vodič počas jazdy pri rýchlosti okolo 140 km/h venoval so spolujazdkyňou sexuálnym aktivitám. Auto sa kolísalo z pruhu do pruhu a ohrozovalo premávku.
Nebezpečná jazda, ktorá mohla skončiť tragédiou
Polícia v Severnom Porýní-Vestfálsku zasahovala po tom, čo dostala hlásenie o aute jazdiacom podozrivo neiste. Ako uviedla polícia v Münsteri, vozidlo na diaľnici A1 v pondelok opakovane vychádzalo z jazdného pruhu a ohrozovalo ostatných vodičov. Jeden z kamiónov dokonca musel prudko uhnúť na krajnicu, aby predišiel zrážke, píše welt.de.
Svedok si pri predbiehaní všimol, čo bolo za nebezpečnou jazdou: 37-ročný vodič a jeho 33-ročná spolujazdkyňa sa počas jazdy venovali sexu.
Polícia zasiahla na odpočívadle
Po nahlásení situácie hliadka rýchlo zasiahla a dvojicu zastavila na čerpacej stanici pri Münsteri. Policajti oboch vyzvali, aby vystúpili z vozidla, a vodič následne musel vysvetľovať svoje konanie.
Podľa nemeckej polície teraz čelí obvineniu z nebezpečného zásahu do cestnej premávky, čo je v Nemecku trestný čin.