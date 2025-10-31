HOROR na operačnej sále: Neurochirurgička dala 12-ročnej dcére vŕtačku a nechala ju vyvŕtať dieru do LEBKY pacienta!

VIEDEŇ - Rakúska neurochirurgička bola zatknutá po tom, ako údajne dovolila svojej dcére zúčastniť sa na operácii mozgu a dokonca jej umožnila držať vŕtačku pri zákroku. Incident, ktorý sa odohral v nemocnici v Grazi, vyvolal pobúrenie odbornej verejnosti, ako aj etické otázky o zodpovednosti lekárov a bezpečnosti pacientov. Rozsudok má byť vynesený v decembri.
Mozgová chirurgička bola zatknutá pre podozrenie, že dovolila svojej dcére „vŕtať“ do hlavy nič netušiaceho pacienta. K incidentu došlo 13. januára 2024, keď bol muž, ktorý utrpel ťažké poranenie mozgu po nehode v lese, urgentne prevezený do Regionálnej nemocnice v Grazi. Jeho operácia síce prebehla úspešne, no pred jej dokončením údajne neurochirurgička nechala svoju dvanásťročnú dcéru, aby pomáhala pri zákroku na lebke pacienta.
Existuje niekoľko verzií
Na Okresnom súde Graz - Východ bolo 14. októbra uvedené, že zákrok vykonával lekár a jeho asistent, pričom samotná neurochirurgička, ktorá priviedla svoje dieťa na operačnú sálu, bola ešte len v odbornej príprave. Podrobnosti o tom, čo sa stalo ďalej, sa líšia. Podľa denníka The Times, odišla chirurgička od operačného stola, aby si vybavila telefonát, a svoju dcéru nechala s mladším kolegom. Podľa obžaloby dostalo dievča lekársku vŕtačku na vytvorenie otvoru v lebke pacienta, aby sa mohla zaviesť sonda, informoval miestny denník Kurier. Podľa prokurátorky Julie Steinerovej, matka údajne s hrdosťou vyhlásila, že jej dcéra „práve vyvŕtala svoju prvú dieru“.
Obžaloba síce uvádza, že operácia pacienta dopadla dobre, no „nie je možné podceňovať riziko“. Steinerová pripomenula, že išlo o „neuveriteľný prejav neúcty voči pacientovi“. Lekárky, neurochirurgička aj jej kolegyňa, pred súdom vyhlásili, že sú nevinné v prípade ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. Obhajca chirurgičky, Bernhard Lehofer uviedol na obhajobu svojej klientky, že dievča v skutočnosti nič neurobilo. „Dieťa nevŕtalo,“ povedal a trval na tom, že kontrolu nad prístrojom mal lekár. Lehofer doplnil, že „to nebolo dobré rozhodnutie“ vziať dieťa na operáciu, no jeho klientka už za túto chybu pyká takmer dva roky.
Neurochirurgička chcela, aby ostatní mlčali
Pokiaľ ide o druhého lekára, jeho obhajca Michael Kropiunig uviedol, že jeho klient nevedel, koľko má dievča rokov. „Dovolil jej položiť jej ruku na svoju v okamihu, keď používal vŕtačku, ale to nie je v trestnom konaní podstatné,“ uviedol. Podľa výpovede sa incident odohral ku koncu operácie, keď kolegyňa odišla od stola kvôli telefonátu. Dieťa sa ho vraj spýtalo: „Môžem pomôcť?“ a keď sa opýtal matky, tá mala odpovedať: „Prečo nie?“ Presne nevedel, kde mala dievčina ruku, no súd vypočul, že ju položila na jeho ruku, keď držal vŕtačku. Matka je ďalej obvinená z toho, že presviedčala svojho kolegu, aby o incidente „mlčal“.
Neurochirurgička tvrdí, že jej dcéra strávila väčšinu dňa v jej kancelárii, no nasledovala ju, keď bola privolaná na operačnú sálu. Poprela však, že by videla samotný moment vŕtania, keďže vraj stála „vzadu a bola „rozptýlená“. Keď sa jej prokurátorka spýtala, či tlačila na kolegu, aby mlčal, údajne odpovedala: „Chcela som ho chrániť.“ Ostatným zamestnancom nemocnice zrejme povedala, že jej dcéra sa zúčastnila „len na vŕtaní“. Stefan Wolfsberger, vedúci oddelenia neurochirurgie v nemocnici, uviedol, že sa o prípade dozvedel z anonymného listu a nemohol tomu uveriť. Rozsudok bude vynesený 10. decembra.