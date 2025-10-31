Neuveriteľný OMYL v reprodukčnej klinike: Pri umelom oplodnení zamenili EMBRYÁ! Rodiny vychovávali cudzie deti

KALIFORNIA - Dve kalifornské rodiny sa po desivom omyle na klinike asistovanej reprodukcie ocitli v nepredstaviteľnej situácii – niekoľko mesiacov vychovávali cudzie deti. Keď sa ukázalo, že ich embryá boli zamenené, rozhodli sa pre bolestivé, no odvážne riešenie – vymeniť si bábätká a ostať navždy súčasťou života toho druhého.
Keď Alexander a Daphna Cardinalové v roku 2019 privítali na svet dcérku May, ani len netušili, že dievčatko, ktoré Daphna nosila deväť mesiacov pod srdcom, nie je ich biologickým dieťaťom. Až po niekoľkých mesiacoch, po sérii pochybností a nápadných rozdieloch vo výzore, sa ukázalo, že ich embryá boli omylom vymenené s iným párom počas IVF procedúry. DNA test odhalil, že May je biologickou dcérou ženy menom Annie a jej manžela, ktorí naopak vychovávali biologickú dcéru Cardinalovcov – Zoe. Po zdrvujúcom zistení sa obidva páry rozhodli pre krok, aký si málokto dokáže predstaviť – svoje bábätká si vymenili späť.
„Niet človeka, ktorý by vám vedel poradiť, čo v takej situácii robiť,“ priznal Alexander. „Nakoniec sme sa všetci štyria zomkli a rozhodli, že budeme jedna rodina. Odvtedy trávime spolu všetky sviatky aj narodeniny.“ Obe rodiny sa napriek ťažkej skúsenosti rozhodli zostať v úzkom kontakte. Dievčatá navštevovali rovnakú materskú školu, neskôr sa zapísali aj na rovnaké hodiny baletu a pravidelne sa stretávajú na spoločných hrách. Symbolicky sa spojili aj počas slávnostného obradu, ktorý viedol ten istý pastor, čo kedysi sobášil Daphnu a Alexandra.
Po odhalení pravdy sa im zrútil svet
Daphna spomína, že po odhalení pravdy sa jej zrútil svet. „Vynosila som toto dieťa, porodila som ju, cítila som, že je moja. Ani na chvíľu mi nenapadlo, že by nebola,“ povedala pre magazín People. Annie a jej manžel prežívali rovnaký zmätok. Ich dcérka Zoe mala svetlé vlasy a modré oči, čo nezodpovedalo vzhľadu rodičov. Pediater ich uisťoval, že ide o genetickú náhodu, no pochybnosti nezmizli.
K definitívnemu stretnutiu oboch rodín došlo deň po Vianociach 2019. Na právnickej pôde si vypočuli návrh Alexandra – svoje dcéry si vymenia, no postupne, aby prechod nebol pre deti príliš traumatizujúci. Začali krátkymi dennými návštevami, neskôr prespávaním, až napokon prišla trvalá výmena.
Okamžite vedeli, že majú svoje dieťa pri sebe
Alexander spomína, že keď prvýkrát zobral Zoe do náručia, okamžite cítil zvláštne spojenie: „V momente, keď sme sa pozreli do očí, som vedel, že je to ona.“ Mamy to však niesli ťažšie. Daphna sa bála, že si k Zoe nikdy nevytvorí rovnaké puto ako k May, ktorú vychovávala od narodenia. Trpela úzkosťami a často sa v noci budila s pocitom, že niekde inde plače jej „pravá“ dcéra. Annie zase musela potláčať materinský inštinkt, keď počas návštev počula Zoe plakať.
Napriek bolestivým začiatkom sa medzi rodinami vytvorilo hlboké puto. Daphna a Annie si písali správy, v ktorých sa navzájom podporovali. V jednej z nich Annie napísala: „Neviem, ako sa s tým vyrovnať.“ Daphna jej odpísala: „A čo keby sme sa nikdy nerozlúčili? Môžeme mať obidve deti. Budeme ich vychovávať spolu.“ A tak sa aj stalo. Dievčatá navštevujú rôzne školy, no stretávajú sa každý týždeň. Oslavujú spolu narodeniny, Vianoce aj Deň vďakyvzdania. Zoe aj May majú dve mamičky a dvoch otcov – pre May sú to „Mama Daphna“ a „Daddy Xander“, pre Zoe zase „Mama Annie“ a jej manžel.
Cardinalovci podali žalobu na kliniku pre zanedbanie lekárskej starostlivosti, pochybenie a porušenie zmluvy. Prípad sa v roku 2022 uzavrel mimosúdnou dohodou, ktorej detaily neboli zverejnené. Dnes, po piatich rokoch od osudného omylu, obe rodiny hovoria, že hoci bol ich príbeh bolestivý, našli v ňom aj nádej. „Naše dievčatá to ešte spracovávajú,“ povedala Annie. „Ale už vedia, že rodina neznamená len pokrvné puto – ale aj lásku, ktorú si vyberieme.“