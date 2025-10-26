Neuveriteľný moment z operačnej sály: Žena hrala na klarinet s otvorenou lebkou! Lekári hovoria o ZÁZRAKU

LONDÝN - Keď lekári v londýnskej nemocnici otvorili lebku 65-ročnej Denise Baconovej, neozval sa len zvuk prístrojov, ale aj melódia klarinetu. Počas náročnej operácie mozgu, pri ktorej zostala pri vedomí, dokázala pacientka s Parkinsonovou chorobou zázračne získať späť kontrolu nad rukou.
Denise, bývalá logopedička na dôchodku, podstúpila tzv. hlbokú stimuláciu mozgu (DBS) v londýnskej nemocnici King’s College Hospital. Tento zákrok pomáha pacientom s neurologickými poruchami – ako je Parkinsonova choroba – zmierniť tras a zlepšiť pohyblivosť.
Počas štvorhodinovej operácie zostala pacientka pri vedomí, informuje na svojom webe BBC. Miesto celkovej anestézie dostala len lokálne umŕtvenie pokožky hlavy a lebky. „Pamätám si, že moja pravá ruka sa zrazu dokázala hýbať s oveľa väčšou ľahkosťou, čo mi umožnilo znovu hrať na klarinet – a z toho som mala obrovskú radosť,“ povedala.
Tri tajné prísady, ktoré menia obyčajnú kávu na liek: Odporúča ich lekár z Harvardu! Máte ich doma aj vy?
Hrala bez problémov
Tím vedený profesorom neurochirurgie Keyoumarsom Ashkanom označil priebeh operácie za mimoriadne úspešný. „Do lebky sme urobili otvory veľké len ako päťpencová minca. Pomocou špeciálneho rámu sme presne nasmerovali elektródy – ako satelitná navigácia – do konkrétnych oblastí mozgu,“ vysvetlil Ashkan. Hneď po zapnutí elektrickej stimulácie sa pohyby jej prstov zlepšili natoľko, že mohla bez problémov hrať. „Vidieť, ako sa jej prsty okamžite rozhýbali, bolo pre nás všetkých dojemné,“ dodal profesor.
Šestnásť rokov žil s GIGANTICKÝM nádorom veľkým ako hlava: Muž ho liečil domácimi masťami, lekári zostali v ŠOKU
Denise Baconová verí, že sa vďaka zákroku opäť vráti k hudbe, plávaniu aj tancu. „Už teraz sa mi lepšie chodí. Teším sa, že sa opäť ponorím do bazéna a uvidím, ako sa zmenila moja pohyblivosť,“ dodala s úsmevom. Lekári z King’s College Hospital zdôraznili, že podobné prípady ukazujú silu modernej neurochirurgie – a tiež to, že hudba dokáže v medicíne zohrať prekvapivo liečivú úlohu.