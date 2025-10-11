Šestnásť rokov žil s GIGANTICKÝM nádorom veľkým ako hlava: Muž ho liečil domácimi masťami, lekári zostali v ŠOKU

KIROV – Nezvyčajný a zároveň šokujúci prípad riešili lekári v ruskom meste Kirov. Chirurgom sa podarilo odstrániť 65-ročnému mužovi z krku obrovský nezhubný nádor, ktorý bol takmer veľký ako jeho vlastná hlava. Pacient s ním žil neuveriteľných šestnásť rokov – namiesto návštevy lekára skúšal domáce masti a dúfal, že útvar časom zmizne sám.
Podľa portálu Izvestia muž dlhé roky odmietal lekársku pomoc a nádor si liečil rôznymi domácimi receptmi. Až keď sa útvar stal neznesiteľne veľkým, rozhodol sa vyhľadať odborníkov. Lekári z Kirovskej regionálnej klinickej nemocnice priznali, že po príchode pacienta ostali doslova v šoku. „Takéto nádory rastú veľmi pomaly, no môžu spôsobovať značné bolesti. Mnohí pacienti preto odkladajú návštevu lekára a veria, že hrčka časom zmizne,“ vysvetlil Igor Popyrin, primár chirurgického oddelenia nemocnice.
Odborníci diagnostikovali mužovi lipóm – tukový, nezhubný nádor, ktorý sa bežne tvorí medzi kožou a svalmi. Väčšina lipómov má len niekoľko centimetrov, no v zriedkavých prípadoch môžu bez liečby dorásť do obrovských rozmerov. „Ak lipóm rastie, nepomôžu žiadne masti ani ľudové recepty. Jediným účinným riešením je chirurgické odstránenie,“ doplnil Popyrin.
Mimoriadne náročný a riskantný zákrok
Zákrok bol mimoriadne náročný a riskantný – nádor sa nachádzal v tesnej blízkosti dôležitých nervov a ciev v oblasti krku, konkrétne v okolí krčného pletenca napojeného na miechu. Chirurgovia museli pracovať s presnosťou na milimeter, pretože akákoľvek chyba mohla viesť k poškodeniu nervov alebo k vnútornému krvácaniu. „Pred samotnou operáciou sme museli odhadnúť, kde sa vlastne nachádza pacientov krk bez nádoru,“ uviedol lekársky tím. Pre extrémnu váhu útvaru musel muž počas zákroku ležať na boku – poloha na chrbte by bola preňho nebezpečná.
Operácia dopadla úspešne a pacient sa podľa nemocnice postupne zotavuje. Lekári zároveň upozorňujú, že aj zdanlivo neškodné hrčky alebo opuchy by ľudia nemali podceňovať. „Ak sa na tele objaví nezvyčajný útvar, netreba čakať a experimentovať s domácimi metódami. Čím skôr sa pacient dostane k lekárovi, tým je zákrok jednoduchší a bezpečnejší,“ uzavrel primár Popyrin.