ŠOK v nemocnici: Doktor sa počas operácie oddával vášni so sestričkou! Pacient pri nich ležal v narkóze

MANCHESTER - Lekársky škandál, aký sa len tak nevidí! Ženatý doktor si počas operácie odskočil užiť so sestričkou priamo na sále, zatiaľ čo pacient ležal v narkóze. Neuveriteľný incident odhalil až lekársky tribunál.

Na lekárskom tribunáli v Manchestri sa rieši škandál, ktorý otrasie dôverou v zdravotníctvo. Anesteziológ Dr. Suhail Anjum (44) bol prichytený pri intímnom styku so zdravotnou sestrou počas prebiehajúcej operácie, keď mal pod dohľadom pacienta v narkóze.

Incident sa odohral ešte v roku 2013 v Tameside Hospital v meste Ashton-under-Lyne. Lekár požiadal kolegyňu, aby namiesto neho na chvíľu monitorovala pacienta, pretože si chcel odskočiť na „krátku prestávku“. Namiesto toho však zamieril do inej sály, kde sa stretol s nemenovanou sestrou označovanou ako Nurse C, informuje na svojom webe Metro.

Iná sestra ich prichytila pri čine

Podľa zástupcu Generálnej lekárskej rady (GMC) Andrewa Molloya ich v „kompromitujúcej situácii“ objavila iná zdravotná sestra. „Opísala, že sestrička mala stiahnuté nohavice a lekár si zapínal šnúrku na odeve. Bola šokovaná a okamžite opustila sálu,“ uviedol Molloy. Dr. Anjum sa vrátil k pacientovi približne po ôsmich minútach. Našťastie, počas jeho neprítomnosti nedošlo k ohrozeniu života ani komplikáciám.

Lekár sa k skutku priznal a uznal, že jeho správanie mohlo potenciálne ohroziť pacienta. Pred tribunálom povedal: „Je to hanebné, môžem viniť len sám seba. Sklamal som pacienta, kolegov aj dôveru, ktorú do mňa vkladali. Každý deň ma bolí, keď si spomeniem, čo som urobil. Keby som to mohol vziať späť, urobil by som to.“

Jeho manželka bola po predčasnom pôrode

Dr. Anjum zároveň priznal, že sa v tom čase nachádzal v náročnom životnom období – jeho manželka po predčasnom pôrode bojovala s komplikáciami a podľa jeho slov to poznačilo jeho psychiku aj rodinný život. Lekár v roku 2024 opustil nemocnicu a vrátil sa do rodného Pakistanu. Teraz sa však snaží obnoviť svoju kariéru v Spojenom kráľovstve. Pred tribunálom uistil, že išlo o „jednorazové zlyhanie“, ktoré sa už nebude opakovať. O tom, či jeho pochybenie definitívne ohrozí jeho ďalší výkon povolania v Británii, rozhodne súdne konanie, ktoré pokračuje.

