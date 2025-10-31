Budúcnosť zubnej medicíny je TU: V laboratóriu pestujú nové ľudské zuby! Koniec bolestivým implantátom

LONDÝN – To, čo kedysi znelo ako sci-fi, sa pomaly mení na realitu. Vedci po celom svete sa snažia vypestovať skutočné ľudské zuby priamo v laboratóriu – a prvé prelomové výsledky už prinášajú nádej, že bolestivé zákroky u zubára raz skončia.
V súčasnosti je náhrada zuba zdĺhavý proces: chirurgicky sa zavádza titánový skrutkový implantát, ktorý musí po mesiacoch zrastu s kosťou niesť umelú korunku. Ako informuje na svojom webe CNN, výskumníci však hľadajú spôsob, ako nahradiť chýbajúce zuby skutočnými biologickými – vypestovanými zo živých buniek.
Jednou z priekopníčok tohto výskumu je Ana Angelova Volponi z King’s College v Londýne, ktorá sa problematike venuje už takmer 20 rokov. V roku 2013 bola súčasťou tímu, ktorému sa podarilo vypestovať zub z ľudských a myších buniek. Tento rok dosiahla ďalší prelom – vyvinula nové prostredie, takzvaný hydrogélový scaffold, ktorý vernejšie napodobňuje podmienky rastu zubov v ústach.
Náhrada buniek myší ľudskými
„Je to ako tripod – dve skupiny buniek spolu komunikujú a tretím pilierom je prostredie, v ktorom tento proces prebieha,“ vysvetľuje Volponi. Práve vďaka novému hydrogélu dokázali vedci lepšie napodobniť prirodzené prostredie zubnej štruktúry a vytvoriť „zárodky zubov“, ktoré sa po vložení do myši vyvinuli do štruktúry s koreňmi a zubnou sklovinou.
Čínski vedci ohromili svet: Zlomenina? Žiaden problém! Vynašli lepidlo, ktoré ich lieči rýchlejšie než chirurgovia
Výzvou zostáva nahradiť embryonálne myšie bunky dospelými ľudskými bunkami. Ak sa to podarí, podľa Volponi by mohli vzniknúť dve cesty: buď sa vypestuje mladý zub, ktorý sa vloží do prázdneho zubného lôžka a dorastie priamo v ústach, alebo sa zub vypestuje celý a následne chirurgicky implantuje.
Reálne zuby namiesto implantátov
Biologický zub vypestovaný z buniek pacienta by mal obrovské výhody. Telo by ho prijalo bez zápalu, bez rizika odmietnutia, a čo je najdôležitejšie – správal by sa ako skutočný zub. Na rozdiel od umelých implantátov by mal citlivosť aj pružnosť, ktorú prirodzený chrup ponúka. Podľa Vítora C. M. Nevesa z Univerzity v Sheffielde je práca Volponiovej zásadná: „Jej výskum rieši kľúčový faktor, vytvorenie prostredia, ktoré umožní regeneráciu celého zuba. Čím viac vedcov sa do tohto vývoja zapojí, tým skôr bude táto technológia dostupná.“
Koniec bolestivých a drahých zákrokov u zubárov? Vedci prišli s prelomovým riešením: Zuby sa opravia samy
Na podobnom výskume pracujú aj iné tímy. Katsu Takahashi z nemocnice Kitano v japonskej Osake testuje protilátkovú liečbu, ktorá má u ľudí podporiť rast nových zubov – klinické testy už prebiehajú a výsledky by mohli byť známe do konca desaťročia. V USA, na Tufts University, sa tím vedený Pamelou Yelick pokúsil vypestovať zuby z ľudských a prasačích buniek – úspešne vznikli v ústach ošípaných. Vedci dúfajú, že čoskoro dokážu rovnaký proces spustiť priamo v ľudskej čeľusti, bez použitia zvieracích buniek.
Peklo v čakárni, TOTO sa nevidí každý deň: ZUBÁRKA zaútočila na pacientku KOVOVOU tyčou a hodila ju o zem!
Ďalší prelom prichádza z University of Washington, kde Hannele Ruohola-Baker a jej tím pestujú zubnú dreň zo stem buniek z darovaných zubov múdrosti. Cieľom je presne pochopiť proces vývoja ľudského zuba a zopakovať ho v laboratóriu. Podľa Ruohola-Baker môžu byť výsledky dostupné pre pacientov už v dohľadnej dobe: „Hoci klinické využitie si ešte vyžiada čas, tempo vývoja v tejto oblasti sa zrýchľuje. Biologická oprava alebo výmena zubov sa môže stať realitou v priebehu najbližšej dekády.“