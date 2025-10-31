Nákup, ktorý vás dostane: Starý bloček odhalil brutálny nárast cien potravín! Koľko stáli základné veci v roku 2001?

LONDÝN – Na sociálnych sieťach sa stal hitom 24 rokov starý pokladničný blok zo supermarketu Morrisons, ktorý ukazuje, ako dramaticky sa zmenili ceny bežných potravín. Mladšiu generáciu, najmä Gen Z, prekvapili sumy, ktoré dnes pôsobia ako z inej doby.
Bloček pochádza z pobočky v meste Ripon a zachytáva nákup z 31. decembra 2001 v hodnote 34,57 libry (asi 40 eur). Obsahoval bežné položky ako olivový olej, mačacie krmivo či zubnú pastu. Dnes by ten istý nákup podľa prieskumu Daily Mailu stál 76,40 libry (približne 88 eur), čo predstavuje nárast o 121 percent. Za rovnaké obdobie pritom priemerné mzdy stúpli len o približne 60 percent. Aj keď inflácia podľa Bank of England naznačuje, že by ceny mali byť v roku 2025 okolo 66 libier (76 eur), realita je ešte horšia – supermarketové účty rastú rýchlejšie než samotná inflácia.
Ceny išli raketovo hore
Nie všetko však zdraželo rovnako. Niektoré potraviny si zachovali prekvapivo stabilnú cenu – napríklad pečené zemiaky zdraželi len o 3 penny, z 1,13 libry (1,30 eura) na 1,16 libry (1,35 eura). Limety dokonca zlacneli o penny, zatiaľ čo avokádo stúplo z 59p (0,68 eura) na 88p (1,01 eura). Naopak, výrazne sa zvýšila cena olivového oleja – z 1,85 libry (2,13 eura) na 4,85 libry (5,60 eura), teda o 162 percent. Zubná pasta poskočila z 59p (0,68 eura) na 3,50 libry (4,05 eura) a mačacie krmivo IAMS z 2,15 libry (2,48 eura) na 5,35 libry (6,18 eura).
Podľa odborníkov za rastom cien stojí viacero faktorov: globálne výpadky v produkcii, vyššie dopravné náklady, ale aj dopyt po kvalitnejších produktoch. Zmeny sa netýkajú len cien. Pred 24 rokmi mali zákazníci v Morrisons neobmedzené množstvo plastových tašiek zadarmo. Dnes si za „bag for life“ zaplatia 60 pencií (0,70 eura) – takmer toľko, koľko kedysi stál plechovkový dezert Ambrosia.
Západ padne, Východ povstane? Nostradamus predpovedal zlomový rok 2025! Jeho slová naháňajú STRACH
Plné nákupné vozíky
A zmenil sa aj samotný spôsob nakupovania. Bloček z roku 2001 uvádza, že nákup „obsluhovala Diane“. V roku 2025 však väčšinu práce prebrali samoobslužné pokladne, ktoré dnes tvoria približne 80-tisíc staníc po celej Británii. Zatiaľ čo v roku 2001 zarábal priemerný Brit 19 722 libier (22 700 eur), dnes je to okolo 31 602 libier (36 400 eur). No aj napriek tomu si mnohí kladú otázku – dokedy si budeme môcť dovoliť plné nákupné vozíky?