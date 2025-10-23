Svet v ŠOKU: V DNA jedenástich rodín objavili mimozemské gény! Môže ísť o genetickú inváziu?

LONDÝN – Kontroverzná nová štúdia tvrdí, že do ľudskej DNA mohli byť vložené mimozemské gény. Výskum, ktorý zatiaľ neprešiel odborným posúdením, naznačuje, že niektorí ľudia môžu niesť genetické mutácie.
Neuveriteľné tvrdenia prichádzajú od vedca Maxa Rempela, zakladateľa DNA Resonance Research Foundation, ktorý analyzoval genetické vzorky ľudí i rodín, ktorých členovia tvrdia, že boli unesení mimozemšťanmi. Podľa jeho výsledkov sa v DNA jedenástich rodín zistili „veľké sekvencie“, ktoré nezodpovedali genetickému profilu rodičov ani žiadnemu známemu ľudskému pôvodu.
Zvláštne genetické variácie
Rempel uviedol, že tieto zvláštne genetické variácie sa objavili u osôb narodených ešte pred rokom 1990, čo podľa neho vylučuje zásah moderných génových technológií, ako je CRISPR, dostupných až od roku 2013. Na základe ďalších údajov z testov 23andMe výskumník tvrdí, že niektoré rodiny vykazujú známky „neparentálnych“ genetických markerov, informuje na svojom portáli New York Post.
Ak by sa tieto dôkazy potvrdili, vedec sa domnieva, že by bolo možné identifikovať ľudí s mimozemskou DNA – teda akýchsi „hybridov“. Rempel dokonca špekuluje, že takéto genetické zásahy by mohli stáť za výnimočnými schopnosťami, ako je telepatia, a pripúšťa súvislosť s neurodivergentnými vlastnosťami ako autizmus či ADHD.
Zásadné zistenia genetického výskumu
Napriek odvážnym tvrdeniam sám autor štúdie priznáva, že ide len o predbežné výsledky a na potvrdenie hypotézy sú potrebné kvalitnejšie dáta. Súčasné komerčné genotypové služby podľa neho neposkytujú dostatočne presné výsledky na podporu takýchto záverov.
Britský odborník na UFO Nigel Watson upozorňuje, že tvrdenia tohto druhu treba brať s rezervou. „Skúmanie ľudí, ktorí tvrdia, že boli unesení mimozemšťanmi, je extrémne náročné, pretože ide prevažne o subjektívne svedectvá,“ uviedol. Dodal však, že ďalší genetický výskum by mohol priniesť zásadné zistenia – možno také významné, ako keby sme objavili skutočný lietajúci tanier. Rempel verí, že ak sa jeho teória potvrdí, mohla by zásadne zmeniť náš pohľad na pôvod a vývoj ľudstva: „Musíme sa zamyslieť nad tým, ako veľmi je mimozemská hybridizácia pre planétu zdravá – a ktorým mimozemským rasám by sme mali dať prednosť,“ uzavrel s nadsádzkou.