Záhadné VIDEO z obľúbenej exotickej destinácie: To je UFO?! Nad starovekými stavbami sa objavil neznámy objekt!

KÁHIRA - Na sociálnych sieťach sa objavilo nové video, ktoré rozvírilo diskusie medzi fanúšikmi záhad a mimozemských javov. Zábery, ktoré údajne pochádzajú z Egypta, zobrazujú neidentifikovateľný lietajúci objekt prelietajúci ponad svetoznáme pyramídy – a internet okamžite zaplavila vlna špekulácií.
Video, ktoré sa šíri najmä na platforme TikTok, údajne zachytáva UFO, ako sa pohybuje po oblohe a zároveň vypúšťa modré svetelné lúče. Krátky klip si získal tisíce vzhliadnutí a komentárov, pričom niektorí používatelia veria, že ide o skutočný dôkaz o prítomnosti mimozemšťanov, zatiaľ čo iní sú presvedčení, že ide len o počítačovú animáciu. „Je to len CGI z kamery v obchode,“ napísal jeden zo skeptických komentujúcich, informuje na svojom webe indy100. Iný používateľ však naopak poznamenal: „Verím tomu,“ čím dal najavo, že video považuje za autentické.
Je to UFO?
Nie je to prvýkrát, čo internet zaplavili podobné zábery. Začiatkom roka napríklad kolumbijská modelka Valentina Rueda Velezová zdieľala video z letu na súkromnom lietadle, ktoré viacerí fanúšikovia označili za „najpresvedčivejší dôkaz o UFO vôbec“. Aj keď pravosť egyptského videa zostáva neoverená, jedno je isté – záujem o záhadné objekty na oblohe neutícha a každé nové video, ako toto, vyvoláva ďalšiu vlnu otázok a fascinácie.