Rodina sa tešila na slávny hot dog: Po zahryznutí prišiel ŠOK! Skoro prehltli... TO je žiletka?

NEW YORK – Dovolenka sa zmenila na nočnú moru. Turisti z Arizony tvrdia, že v hot dogu z legendárneho stánku Nathan’s Famous v Coney Islande objavili žiletku. Našťastie sa nikto nezranil, no prípad už vyšetruje ministerstvo zdravotníctva.
Rodina z Arizony, ktorá navštívila ikonický stánok Nathan’s Famous na Surf Avenue v Coney Islande, zažila počas návštevy nepríjemné prekvapenie. V hot dogu, ktorý si objednali, našli malú žiletku. O incident sa podelili na TikToku, kde sa video okamžite stalo virálnym.
„Manžel si do niečoho zahryzol a myslel si, že je to tvrdá cibuľa. Keď to vypľul, zistili sme, že ide o žiletku,“ povedala pre AMNY žena menom Abbey. Okamžite upozornili personál, ktorý tvrdil, že hot dogy sa nepripravujú priamo na mieste, a naznačil, že predmet mohol pochádzať z iného zdroja – napríklad z dávkovača cibule alebo horčice.
Rodina pritom pôvodne plánovala natočiť len „zábavnú ochutnávku jedla“. „Chceli sme len spraviť s deťmi vtipné video,“ napísala Abbey. „Namiesto toho sme našli žiletku v hot dogu.“ Newyorské ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že prijalo sťažnosť a začalo vyšetrovanie.
Ako sa mohla žiletka dostať do jedla?
Podobné prípady sa v USA objavujú najmä počas Halloweenu, keď sa šíria varovania pred ostrými predmetmi ukrytými v sladkostiach. Väčšina týchto prípadov sa však nikdy nepotvrdila. Podľa sociológa Joela Besta z University of Delaware ide často len o moderný mýtus. „Nenašiel som jediný potvrdený prípad, keď by sa dieťa vážne zranilo kontaminovanou pochúťkou,“ uviedol.
Niektorí používatelia TikToku si však myslia, že v tomto prípade išlo o chybu pri príprave jedla. „To vyzerá ako časť z krájača cibule,“ napísal jeden z komentujúcich. Iný dodal, že podobné čepele sa pri používaní môžu zlomiť. Spoločnosť Nathan’s Famous, známa aj vďaka svojmu každoročnému súťaži v jedení hot dogov, sa k incidentu zatiaľ oficiálne nevyjadrila.