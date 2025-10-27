Vedci VARUJÚ: Cesta za dokonalými vlasmi môže viesť na onkológiu! DESIVÉ riziká vlasových produktov

LONDÝN - Svetom krásy otriasli správy o možných zdravotných rizikách spojených s jednou z najobľúbenejších vlasových procedúr. Americkí vedci z Emory University v Georgii totiž zistili, že chemické prípravky používané na narovnávanie vlasov – ako keratínové kúry – môžu výrazne zvyšovať riziko vzniku niektorých druhov rakoviny. Rizikové sú však aj bežné farby na vlasy či chemické prípravky na vyrovnávania kučeravých vlasov.
Šokujúce výsledky výskumu
O detailoch výskumu píše Daily Mail. Štúdia sledujúca viac než 50 000 žien odhalila, že u tých, ktoré pravidelne využívali takéto keratínové ošetrenia, sa riziko rakoviny pankreasu zvýšilo až o 166 percent. Pravdepodobnosť vzniku rakoviny štítnej žľazy bola vyššia o 71 percent a riziko lymfómu o 62 percent. Najohrozenejšou skupinou boli ženy, ktoré si procedúru dopriavali viac než štyrikrát ročne.
Za problémom stojí najmä formaldehyd – konzervačná látka, ktorá sa z produktov môže časom uvoľňovať vo forme plynu, obzvlášť pri kontakte s teplom. Dlhodobé vdýchnutie týchto výparov môže viesť nielen k podráždeniu očí či dýchacích ciest, ale aj k vážnejším zdravotným komplikáciám.
Riziká bežných vlasových produktov
Nebezpečné však nemusia byť len silné narovnávacie kúry. Problémové môžu byť aj farby na vlasy, zosvetľovače či dokonca bežné šampóny.
Farby a zosvetľovače
Na sociálnych sieťach pribúdajú desivé príbehy žien, ktorým po farbení museli lekári oholiť časť hlavy alebo im transplantovať kožu. Za týmito prípadmi stoja agresívne chemikálie ako amoniak, peroxid vodíka či persírany, ktoré môžu v vysokých koncentráciách spôsobiť vážne popáleniny pokožky.
V EÚ je maximálne povolené množstvo peroxidu v vlasových produktoch 12 percent, no niektoré zosvetľovače môžu obsahovať až 70 percent persíranov. Pri dlhšom kontakte s pokožkou môžu tieto látky doslova zničiť kožné tkanivo.
Farbenie vlasov môže vyvolať aj alergické reakcie – od svrbenia až po život ohrozujúcu anafylaxiu. Najčastejším vinníkom je zložka paraphenyléndiamín (PPD), ktorá sa nachádza vo viac než dvoch tretinách farieb na vlasy. Odborníci preto odporúčajú vykonať test citlivosti aspoň 48 hodín pred farbením.
Popáleniny zo žehličiek a kulmy
Bežné stylingové nástroje, ako žehličky či kulmy, sa dokážu rozhorúčiť až na 220 °C. Ak ich po použití necháme voľne položené, môžu spôsobiť vážne popáleniny – nielen dospelým, ale aj deťom. Podľa údajov britskej organizácie Children’s Burns Trust sa počet detí hospitalizovaných pre popáleniny z vlasových prístrojov zvýšil len v prvej polovici roka 2023 o 20 percent.
Šampóny s gluténom a iné prekvapenia
Ľudia s celiakiou alebo intoleranciou na lepok by si mali dávať pozor aj pri výbere šampónov. Niektoré obsahujú lepok v podobe hydrolyzovaných bielkovín z pšenice či jačmeňa. Aj keď sa lepok cez pokožku neabsorbuje, malé deti ho môžu pri umývaní vlasov nechtiac prehltnúť, čo môže vyvolať reakciu.
Môžu farby na vlasy spôsobovať rakovinu?
Niektoré štúdie naznačujú, že opakované farbenie vlasov môže mierne zvyšovať riziko rakoviny prsníka alebo leukémie. Podľa výskumu chirurga Kefaha Mokbela z Londýna sa riziko rakoviny prsníka zvyšuje približne o 14 percent u žien, ktoré si vlasy farbia často. Odborník preto odporúča farbiť si vlasy najviac päťkrát do roka a preferovať produkty s prírodným zložením.
Chemické relaxéry a komunity s kučeravými vlasmi
Už desaťročia sú okrem iného populárne tzv. relaxéry – prípravky, ktoré chemicky narovnávajú prirodzene kučeravé vlasy. Obsahujú silné alkalické látky, ako hydroxid sodný alebo guanidín hydroxid, ktoré môžu spôsobovať popáleniny pokožky hlavy a chronické podráždenie.
Štúdia Silent Spring Institute z roku 2018 ukázala, že až 80 percent produktov určených pre černošské ženy obsahovalo chemikálie spájané s rakovinou, neplodnosťou či hormonálnymi poruchami. Takmer 78 percent relaxérov obsahovalo parabény – látky napodobňujúce estrogén, ktoré môžu narušiť hormonálnu rovnováhu.
Krása by nemala prichádzať za každú cenu
Hoci väčšina kozmetických produktov prechádza prísnymi testami, rastúci počet výskumov naznačuje, že dlhodobé vystavovanie sa niektorým chemikáliám nemusí byť bez rizika. Krása by nemala prichádzať za každú cenu – preto sa oplatí čítať zloženie, dodržiavať bezpečnostné pokyny a v rámci možností siahať po šetrnejších, prírodnejších alternatívach.