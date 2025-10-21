Prírodný zabijak rakoviny, ktorý prekonáva súčasné liečby: Vedci odhalili revolučné bunky! Koniec bežnej terapie?

USA - Tím vedcov z Harvardovej lekárskej fakulty a MIT vytvoril nové imunitné bunky, ktoré dokážu zničiť rakovinu bez vážnych vedľajších účinkov. Nový objav by mohol znamenať prelom v liečbe pacientov s lymfómom a inými druhmi nádorov.
Vedci z Harvard Medical School a Massachusetts Institute of Technology (MIT) predstavili prelomový objav – tzv. CAR-NK bunky, ktoré by mohli zmeniť spôsob, akým sa v budúcnosti lieči rakovina. Tieto „prírodné zabijaky“ vznikli genetickou úpravou buniek prirodzene sa vyskytujúcich v ľudskom imunitnom systéme, informuje na svojom webe britský denník Daily Mail.
Významný posun
Pri experimentoch na myšiach s nádorovým ochorením sa ukázalo, že nové CAR-NK bunky dokážu takmer úplne eliminovať rakovinu, pričom v tele zostali aktívne až tri týždne. V porovnaní s bežnými NK bunkami alebo štandardnými CAR-T bunkami, ktoré sa z tela vytratili už po dvoch týždňoch, ide o významný posun.
Na rozdiel od CAR-T terapie, ktorá môže vyvolať nebezpečný cytokínový syndróm (CRS) – stav vedúci až k zlyhaniu orgánov – sú nové bunky podľa vedcov bezpečnejšie a lepšie tolerované. Navyše, ich výroba si vyžaduje len jeden dodatočný krok, čo by v budúcnosti mohlo umožniť „liečbu priamo zo skladu“, teda okamžité podanie pacientovi po diagnóze bez potreby dlhého laboratórneho spracovania.
Pokusy na myšiach
„Naša metóda umožňuje jednorazové genetické upravenie CAR-NK buniek tak, aby sa vyhli odmietnutiu imunitným systémom,“ vysvetlil profesor biológie z MIT Jianzhu Chen, hlavný autor štúdie publikovanej v časopise Nature Communications. „Zabíjajú rakovinové bunky účinnejšie a sú pritom bezpečnejšie.“
Vedci testovali nové bunky na myšiach s ľudskému telu podobným imunitným systémom, ktorým implantovali bunky spôsobujúce lymfóm – druh krvnej rakoviny postihujúcej lymfatický systém. Lymfóm každoročne postihuje približne 90-tisíc Američanov a spôsobí okolo 20-tisíc úmrtí.
Bielkoviny na povrchu rakovinových buniek
CAR-NK bunky vznikajú odobratím vzorky krvi, z ktorej sa izolujú NK bunky a geneticky upravia tak, aby rozpoznávali bielkoviny na povrchu rakovinových buniek. Nový výskum ukázal, že ak sa z týchto buniek odstránia určité povrchové proteíny, imunitný systém ich neodmietne a umožní im dlhšie pôsobiť. Chen a jeho tím veria, že modifikované CAR-NK bunky by mohli časom nahradiť doterajšiu CAR-T terapiu. Ich tím už spolupracuje s biotechnologickou spoločnosťou na príprave klinických testov nielen pre onkologických pacientov, ale aj pre ľudí trpiacich autoimunitným ochorením lupus, pri ktorom imunitný systém napáda zdravé tkanivá.