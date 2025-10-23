Nakupovala v známom lacnom reťazci: Keď otvorila balík, neverila vlastným očiam! VIDEO baví internet

LOUISIANA - Objednávka džínsov z e-shopu Shein sa pre jednu mamu zmenila na poriadne prekvapenie. Očakávala bežné nohavice, no keď ich rozbalila, zostala bez slov – a napokon sa len smiala.
Dvadsaťšesťročná Tisha Istroevá z Louisiany si z globálnej platformy objednala tri kúsky oblečenia – dvoje džínsov a jedny béžové nohavice. Tešila sa na rýchle oživenie šatníka, no po doručení zásielky bolo okamžite jasné, že niečo nie je v poriadku.
Neobjednala si zlú veľkosť?
Keď sa rozhodla nové kúsky vyskúšať, natočila celý proces pre svojich sledovateľov na TikToku – a nevedela sa prestať smiať. V krátkom videu ukázala absurdne široké džínsy, do ktorých by podľa nej „zmestila obe nohy do jednej nohavice“. Nohavice jej doslova plantali okolo nôh a zhromažďovali sa pri chodidlách.
Opitý muž sa na ceste domov stratil: NEUVERITEĽNÉ, kto ho doviedol! VIDEO To je býk?
Online nakupovania sa nevzdáva
Spočiatku sa Tisha čudovala, či si omylom neobjednala zlú veľkosť alebo či nejde o nejaký nový módny trend. Našťastie sa jej podarilo tovar vrátiť a získať späť peniaze. Napriek tejto skúsenosti sa online nakupovania nevzdáva – len sa vraj bude vyhýbať džínsom zo Sheinu. „Objednala som si najkrajšie džínsy, ale keď prišli, bola som sklamaná. Nohavice boli smiešne široké a dlhé,“ povedala pre portál What’s The Jam. „Našťastie som ich mohla vrátiť a dostať späť peniaze. Zo Sheinu si ešte niečo objednám, ale určite nie džínsy!“
Nebezpečná hra s medveďom mohla skončiť tragicky: VIDEO pobúrilo ochranárov! To naozaj mu dal muž sladený nápoj?
V klipe Tisha s humorom dodáva: „Nechcem byť morská panna, len chcem dobré džínsy! Sú strašne široké – možno to tak má byť, ale je to na mňa priveľa. Tie nohavice sú jednoducho šialené.“ Jej video vyvolalo množstvo vtipných reakcií: „Tie džínsy sú šialené, myslím, že si si vzala zlú veľkosť, sestra,“ napísal jeden komentujúci. Iný dodal: „Ja si na Sheine nohavice neobjednávam – buď sú úplne obrovské, alebo miniatúrne.“ A tretí varoval: „Treba byť pri Shein oblečení veľmi opatrný.“ Značka Shein sa k prípadu zatiaľ nevyjadrila.