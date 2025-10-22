Objavili bájnu Noemovu archu? Tisícročná záhada sa možno vyriešila: Vedci objavili podozrivú štruktúru na hore Ararat!

USA/ANKARA - Tím vedcov z Turecka a Spojených štátov tvrdí, že sa im podarilo nájsť pozostatky Noemovej archy na hore Ararat. Hoci výskum vyvolal rozruch, odborníci zostávajú opatrní – zatiaľ neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdzovali biblický príbeh.
Podľa biblie Boh prikázal Noemovi postaviť archu, aby zachránil svoju rodinu a všetky živočíšne druhy pred obrovskou potopou. Po 150 dňoch sa loď údajne zastavila na „horách Araratu“, čo je najvyššie pohorie v Turecku.
Táto optická ilúzia vám zamotá hlavu: Kengura v mori?! Austrálske video mätie internet, pravda vás prekvapí!
Tím výskumníkov z viacerých univerzít teraz tvrdí, že v oblasti našli dôkazy o ľudskej aktivite pochádzajúce z obdobia približne 5500 až 3000 rokov pred Kristom. „Podľa výsledkov datovania sa preukázalo, že v tejto oblasti existoval život,“ uviedol pre turecké médiá profesor Faruk Kaya, prorektor univerzity AICU.
Dôkazy nepreukazujú existenciu celosvetovej potopy
Vedci však upozorňujú, že nález ešte nič nedokazuje. „Na základe datovania nemožno povedať, že sa tu nachádza loď. Bude potrebné ešte dlhé obdobie výskumu,“ dodal Kaya. Spoluprácu na výskume potvrdili tri inštitúcie – Istanbulská technická univerzita (ITU), Andrews University a AICU. V nasledujúcom období plánujú pokračovať v spoločných prácach v tejto oblasti.
Panika v Austrálii! Neznámy objekt preťal oblohu a dopadol do púšte: Nikto sa ho nesmie dotknúť, ČO to vlastne je?
Archeológovia pritom opakovane upozorňujú, že doterajšie geologické dôkazy nepreukazujú existenciu celosvetovej potopy, ako ju opisuje Biblia. Formácie v okolí Araratu sú podľa nich prirodzeného pôvodu a nie výsledkom stroskotania obrovskej lode. Niektorí bádatelia pripúšťajú, že v minulosti mohlo dôjsť k rozsiahlej lokálnej povodni, no jej súvislosť s biblickým príbehom zostáva predmetom diskusií.