Turisti uviazli v Západných Tatrách! Horská záchranná služba im pomáhala

ŽIAR - Horská záchranná služba (HZS) v nedeľu (26. 10.) pomáhala dvom uviaznutým turistom v Západných Tatrách. Uviaznutie poľského turistu a slovenskej turistky spôsobilo zotmenie a následný chýbajúci zdroj svetla. HZS o tom informovala na webovej stránke.

Päťdesiatdeväťročný poľský turista uviazol na hlavnom hrebeni Západných Tatier, v exponovanej a bralnatej časti s názvom Skriniarky. Na pomoc mu odišli horskí záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry-Zverovka. „Počas prebiehajúcej záchrannej akcie bola HZS požiadaná o pomoc aj pre 26-ročnú Slovenku, ktorá sa nachádzala neďaleko Salatína v Západných Tatrách. Nemala zdroj svetla. Po zotmení stratila orientáciu a zišla mimo turistického chodníka,“ priblížili horskí záchranári.

Desať profesionálnych a dobrovoľných zmluvných záchranárov

Do oboch záchranných akcií bolo zapojených spolu desať profesionálnych a dobrovoľných zmluvných záchranárov HZS. „Obe uviaznuté osoby boli jednotlivo sprevádzané záchranármi, a to aj za pomoci istenia na krátkom lane. Po zostupe do Salatínskej doliny k vrcholovej stanici strediska Roháče-Spálená boli ďalej transportovaní terénnym vozidlom HZS na Dom HZS,“ doplnili. Záchranná akcia uviaznutej ženy bola ukončená v neskorých nočných hodinách a u muža to bolo v skorých ranných pondelkových hodinách.

