Táto optická ilúzia vám zamotá hlavu: Kengura v mori?! Austrálske video mätie internet, pravda vás prekvapí!

CANBERRA - Len v Austrálii dokáže aj obyčajný výhľad zmeniť realitu na optický klam. Video, ktoré pobláznilo internet, zachytáva kenguru skáčucu cez… more! Ale pozor, nejde o žiadne zmutované zviera, len o dokonale načasovaný záber, ktorý zmätie aj ten najbystrejší zrak.
Scéna, ktorá by mohla konkurovať filmovým trikom, sa odohrala na austrálskom pobreží. Kengura sa v skutočnosti odrážala po piesočnej dune pokrytej tenkou vrstvou prílivovej vody. No z určitého uhla a pri správnom osvetlení to vyzerá, akoby bez námahy poskakovala cez hlboké more.
Svetlo odrážajúce sa od hladiny vytvára dojem, že piesok zmizol – a výsledok? Surrealistická optická ilúzia, ktorá pripomína scény z fantasy filmu. Používatelia sociálnych sietí okamžite zaplavili komentáre: „Najkrajší glitch v realite, aký som kedy videl,“ píše jeden z nich. Ďalší dodáva: „Austrália nikdy nesklame – tu aj kengury vedia chodiť po vode!“ Záber sa stal virálnym symbolom austrálskej divočiny – trochu magickej, trochu šialenej a vždy fascinujúcej.