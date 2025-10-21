Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

Panika v Austrálii! Neznámy objekt preťal oblohu a dopadol do púšte: Nikto sa ho nesmie dotknúť, ČO to vlastne je?

V austrálskej púšti dopadol horiaci objekt z neba. Zobraziť galériu (3)
V austrálskej púšti dopadol horiaci objekt z neba. (Zdroj: Facebook/Pilbara District - WA Police Force)
CANBERRA - Oheň, dym a desivý pád z oblohy. V odľahlej časti Austrálie našli baníci horiaci objekt, ktorý sa zrútil uprostred púšte. Miesto okamžite uzavrela polícia aj vesmírni experti – nikto netuší, čo presne dopadlo z neba.

V oblasti asi 30 kilometrov od mesta Newman v západnej Austrálii nastal 18. októbra zvláštny incident. Baníci, ktorí pracovali v púšti, si všimli, ako sa na oblohe objavil horiaci objekt. Krátko po tom, ako preťal oblohu, dopadol na piesočnú planinu a začal horieť. Ako píše na svojom webe Scient Alert, na miesto okamžite vyrazila polícia, záchranné zložky a odborníci z Austrálskej vesmírnej agentúry.

Čo to vlastne je?

Podľa prvých informácií nejde o meteorit, ale o časť vesmírneho zariadenia, informuje na svojom webe The Guardian. Predbežné zistenia naznačujú, že ide o komponent z rakety Jieling, ktorú Čína vypustila do vesmíru ešte v septembri. Odborníčka na vesmírnu archeológiu Alice Gorman pre denník The Guardian uviedla, že objekt sa nápadne podobá na časti vesmírneho odpadu, ktoré už v minulosti našli na viacerých miestach na Zemi.

Polícia potvrdila, že predmet je vyrobený z uhlíkových vlákien a svojím tvarom pripomína tlakové nádoby alebo palivové nádrže. Austrálsky úrad pre bezpečnosť dopravy zároveň vylúčil, že by mohlo ísť o trosky lietadla. Hoci nájdenie takéhoto objektu je mimoriadne ojedinelé, Austrália už v minulosti čelila podobnému prípadu. V roku 2023 dopadli časti vesmírneho zariadenia do oceánu a neskôr ich more vyplavilo na pobreží.

Nikdy sa toho nedotýkajte, varujú

Austrálska vesmírna agentúra varovala obyvateľov, aby sa podobných predmetov nikdy nedotýkali. Môžu totiž obsahovať zvyšky paliva alebo iné nebezpečné chemikálie. Každý, kto by našiel podozrivý kovový predmet, by mal okamžite kontaktovať políciu alebo miestne úrady.

Predmet, ktorý tento týždeň vyvolal rozruch, je momentálne v rukách expertov. Podľa polície pre verejnosť nepredstavuje žiadne riziko, no vyšetrovanie jeho pôvodu pokračuje. Kým vedci skúmajú, odkiaľ presne prišiel, obyvatelia sa neprestávajú pýtať: čo ďalšie nám môže spadnúť z neba?

Viac o téme: VesmírPúšťDopadAustráliaNeznámy objekt
Ďalšie zo Zoznamu