Nie všetky infarkty prichádzajú náhle: TENTO tichý príznak by ste nemali ignorovať! Spoznáte ho aj vy?

USA - Nie všetky príznaky infarktu prichádzajú náhle, očividne, dramaticky a sú ľahko rozpoznateľné. Kardiológ Obaidur Rahman poukazuje na málo známy, no dôležitý symptóm, ktorý ľudia zvyčajne ignorujú. Môže však naznačovať, že srdce zlyháva a infarkt je iba otázkou krátkeho času.
Akútne príznaky infarktu, teda tie, ktoré sa objavia náhle, sú vo všeobecnosti dobre známe. Ide o bolesť na hrudi, silnú úzkosť, dýchavičnosť, či pocit stlačenia alebo zovretia v oblasti hrudníka. V takýchto prípadoch treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc, pretože rýchla reakcia môže doslova rozhodnúť o živote a smrti.
Dýcha sa vám ťažko pri ležaní?
Existujú však aj iné, nenápadné príznaky, ktoré naznačujú, že dôjde k infarktu, ale tie sa, žiaľ, často prehliadajú, píše na svojom webe Unilad. Lekár Obaidur Rahman nedávno upozornil na Instagrame na stav známy ako ortopnoe, kedy sa človeku ťažko dýcha pri ležaní. Odborník upozorňuje, že ide o symptóm infarktu, ale až 92 % ľudí ho ignoruje. „Keď srdce slabne, krv sa začne hromadiť v pľúcach. V momente, keď si ľahnete, gravitácia vám už nepomáha s dýchaním, zobudíte sa s pocitom dusenia, nepokoja, a ste prepotení,“ vysvetľuje Rahman. „To nie je stres. To je vaše telo, ktoré vás prosí, aby ste ho počúvali.“ Keď stojíme, gravitácia sťahuje krv do dolných končatín, čím odľahčuje hrudnú dutinu. V ľahu sa však krv opäť presúva k srdcu a zvyšuje tlak v oblasti hrudníka.
Mali by ste zvážiť vyšetrenie
U zdravého človeka to nepredstavuje problém, no pri srdcových ochoreniach môže ísť o veľmi vážny príznak. Lekár pripomenul, že tento stav zhoršuje aj dnešný životný štýl. „Deje sa to celej generácii, ktorá vyrastala na ponocovaní, termínoch, vynechávaní jedál, energetických nápojoch a žiadnom oddychu. Vaše srdce nezaujíma vaša ambícia. Zaujíma ho len váš kyslík.“ Lekár odporúča, aby ste zbystrili pozornosť, ak ste niekedy museli spať podopretí vankúšmi, aby sa vám lepšie dýchalo. V takom prípade by ste sa mali dať vyšetriť, hoci len z opatrnosti.