Zlatý retríver sa vybral na vandrovku: Rodina ho hľadala márne, on si užíval cestu vlakom! KAM až docestoval?

BRNO - Rodinný výlet sa zmenil na stresujúce hľadanie, keď sa zlatý retríver menom Coudy rozhodol vydať na vlastnú cestu. Zatiaľ čo majiteľ so synmi prehľadával lúky, ich pes už pokojne cestoval vlakom smerom do Brna – sám, bez lístka a bez dozoru.
V sobotu popoludní sa 40-ročný muž s malými deťmi a ich ročným zlatým retríverom Coudym vybral na prechádzku v okolí Dolných Loučok pri Tišnove. Počas behania po lúkach sa pes nečakane vzdialil a zmizol z dohľadu. Rodina ho volala po mene, prehľadávala celé okolie, no bez úspechu.
Kam až pes docestoval?
Po dvoch hodinách márneho hľadania majiteľa napadlo obrátiť sa na informačnú linku Českých dráh, informuje na svojom webe Týdeník Policie. Dúfal, že ak by pes omylom nastúpil do vlaku, niekto by si to mohol všimnúť. Odpoveď, ktorú dostal, ho šokovala – na brnianskej stanici v Královom Poli práve vystúpil krémovo sfarbený retríver, ktorý zodpovedal popisu ich miláčika.
Coudy si zrejme pamätal cestu, ktorou rodina často jazdí na výlety, a jednoducho sa rozhodol vrátiť domov po svojom. Všimli si ho mladí cestujúci, ktorí po neúspešnom hľadaní majiteľa kontaktovali tiesňovú linku. Mestská polícia dorazila na miesto a psa si od rodiny prevzala na električkovej zastávke v prestupnom uzle Kráľovo Pole.
Strážnici okamžite kontaktovali majiteľa, ktorý spolu so synmi čakal na ďalší vlak naspäť z Dolných Loučok. Keď sa konečne stretli, Coudy ich privítal radostným skákaním a vrtivým chvostom. Vďačný majiteľ s úsmevom priznal, že na takýto „výlet“ nikdy nezabudne, a sľúbil, že svojho štvornohého dobrodruha už nikdy nenechá bez dozoru – ani na minútu.