VIDEO z Barcelony pobláznilo internet: Už nebudete jesť osamote, kaviareň to vymyslela po svojom! Čo poviete?

BARCELONA – Video z barcelonskej kaviarne rozprúdilo diskusiu na sociálnych sieťach po tom, ako sa ukázalo, že podnik má nezvyčajný spôsob, ako „spríjemniť“ chvíle hosťom, ktorí prídu jesť sami.

Na virálnom videu, ktoré si na TikToku pozrelo viac ako 5,2 milióna používateľov, je vidieť čašníka, ako k osamelému návštevníkovi prináša obrovského plyšového medveďa a posadí ho na stoličku oproti nemu. Zatiaľ čo niektorí tento nápad označili za roztomilý, väčšina divákov reagovala rozpačito a tvrdí, že by sa na mieste hosťa cítila trápne a ponížene.

„Malo to byť milé gesto, ale v skutočnosti to len naznačuje, že jesť sám je niečo čudné,“ napísal jeden z komentujúcich na sociálnej sieti X. Ďalší ironicky poznamenal: „Predstavte si, že chcete v pokoji zjesť obed a zrazu sa ocitnete na rýchlorande v Build-a-Bear.“

Môže to byť oslobudzujúce

Niektorí používatelia poukázali na podobnosť so scénou zo seriálu „And Just Like That…“, v ktorej sa hlavná hrdinka Carrie Bradshawová ocitla v podobne nepríjemnej situácii. Podľa britského novinára Daniela Reasta z denníka Metro môže byť stolovanie osamote oslobodzujúcim zážitkom. „Nemusím sa nikomu prispôsobovať, môžem si vybrať, na čo mám chuť, a často sa pritom dám do reči s cudzími ľuďmi,“ vysvetlil.

Reast opisuje, že počas sólového stolovania zažil viaceré príjemné momenty – napríklad rozhovor s mladým párom, ktorý si prvýkrát po narodení dieťaťa našiel čas na spoločnú večeru, či úprimné zverenie čašníka, že plánuje odísť z práce.

Na sociálnych sieťach, najmä na TikToku, pribúdajú tisíce videí dokumentujúcich skúsenosti ľudí, ktorí chodia jesť sami. Väčšina z nich sa zhoduje, že ide o pohodlný, oslobodzujúci a často príjemnejší spôsob, ako si vychutnať jedlo bez kompromisov. „Len preto, že jete sami, to ešte neznamená, že ste osamelí. Znamená to len, že sa nemusíte deliť o predjedlo,“ píše sa v jednom z populárnych príspevkov.

Ako prekonať strach?

Podľa koučky Nadie O’Boye treba začať sebareflexiou. „Spýtajte sa sami seba – čoho sa vlastne bojím? Je to len spoločenský tlak alebo skutočný strach?“ hovorí odborníčka.

Medzi jej odporúčania patrí:

  • vziať si so sebou knihu alebo inú rekvizitu, ktorá pomáha cítiť sa komfortne,
  • dopriať si kvalitné jedlo a víno, aby išlo o skutočný zážitok,
  • trvať na dobrom mieste pri stole a nenechať sa „odsadiť“ do kúta,
  • a napokon, pôsobiť sebavedomo, aj keby to bolo len predstierané – pocit istoty príde časom sám.

Hoci barcelonská kaviareň chcela svojím plyšovým gestom pravdepodobne vyčariť úsmev, väčšina internetu sa zhodla, že samota pri stole nie je problém, ktorý treba riešiť plyšovým medveďom.

