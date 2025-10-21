Modelka vstúpila do posilňovne a OKAMŽITE upútala pozornosť: Všetci sledovali každý pohyb! Čo spustilo lavínu pohľadov?

PANAMA - Sociálne siete sa opäť rozbúchali kvôli Gracie Bon. Panamská modelka, ktorá už zažila posmech kvôli svojej postave, tentoraz vyvolala vášne vo fitness centre. Jej výrazné krivky nepritiahli pozornosť všetkých v miestnosti, ale aj miliónov ľudí online.
Gracie Bon sa stala opäť stredobodom internetovej pozornosti. Modelka, ktorá už má skúsenosti s nepríjemnými komentármi na svoj vzhľad, tentoraz vyvolala rozruch priamo vo fitnes centre, upozornil The Sun.
Prišla si zacvičiť, postavila si statív, zapla kameru a začala tréning. Jej výrazné tvary okamžite upútali pozornosť nielen kamery, ale aj ostatných cvičiacich. Niektorí sa len pobavene pozastavili, iní priznali, že sa nemohli ubrániť pohľadom. „Asi sa čuduje, prečo si niekto natáča celý tréning,“ napísal jeden zo svedkov, zatiaľ čo ďalší dodal: „Určite by som sa tiež pozrel.“
Všetko kvôli zadku
Srdce diskusií na sociálnych sieťach však patrilo jej zadku. Všetci sa pýtali, či ide o výsledok prirodzenej postavy alebo zásahu plastického chirurga. Gracie sama nedávno otvorene priznala v podcaste Adina Rossa, že časť jej kriviek vznikla v dôsledku plastickej operácie bruška, no zvyšok je výsledkom jej tela a prirodzených proporcií. Fenomenálne krivky Gracie Bon sa tak stali novou témou internetu a ďalším dôkazom toho, že modelka vie, ako pritiahnuť pozornosť.