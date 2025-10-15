Nečakajte na varovanie: Lekár radí! TIETO jednoduché zmeny výrazne znižujú riziko vysokého tlaku

LONDÝN - Vysoký tlak postihuje každého tretieho dospelého, no odborníci upozorňujú, že už malé každodenné zmeny v strave a životnom štýle môžu výrazne znížiť riziko infarktu, mŕtvice či iných vážnych ochorení.
Vysoký krvný tlak postihuje každého tretieho dospelého. Hoci sám o sebe nespôsobuje žiadne príznaky, môže viesť k srdcovým infarktom, mŕtviciam, zlyhaniu obličiek či dokonca demencii, informuje britský denník Daily Mail. Kardiológ a profesor intervenčnej kardiológie z Newcastle University Vijay Kunadian preto zverejnil päť jednoduchých návykov, ktoré sám denne dodržiava, aby tlak udržal pod kontrolou.
Narodil sa malý obor! Američanka priviedla na svet bábätko s neuveriteľnou váhou: Lekári neverili vlastným očiam
1. Fermentované potraviny ako pomocník s tlakom
Kefír, kimchi, miso či kyslá kapusta sú známe tým, že prospievajú črevám. Menej známe však je, že môžu znižovať aj krvný tlak. „Fermentované potraviny pomáhajú rozkladať mastné kyseliny, čím znižujú hladinu cholesterolu,“ vysvetľuje profesor Kunadian. Nutričná expertka Dr. Holly Neillová dodáva, že zdravé baktérie v týchto potravinách podporujú imunitu a môžu mať pozitívny vplyv na srdce vďaka tzv. „gut-heart“ osi – teda prepojeniu čriev a srdca.
2. Viac vlákniny každý deň
Vláknina pomáha nielen tráveniu, ale aj srdcu. „Zlepšuje metabolické zdravie, znižuje zápal a podporuje správne vstrebávanie živín,“ hovorí Kunadian. Výskum ukázal, že zvýšenie denného príjmu vlákniny o päť gramov môže znížiť systolický tlak o 2,8 a diastolický o 2,1 bodu. Lekári tiež odporúčajú obmedziť soľ, vyhýbať sa mastným jedlám a zaradiť do stravy viac ovocia a zeleniny.
Sexuálne experimenty skončili v nemocnici: Čo všetko končí v zadku pacientov? Lekár prezradil najkurióznejšie prípady
3. Schody namiesto výťahu
Nie každý má čas na 30 minút cvičenia denne, no aj krátke pohybové „mini dávky“ môžu mať veľký efekt. „Pravidelný pohyb je ako brať päť liekov naraz,“ hovorí Kunadian. Podľa novej štúdie publikovanej v British Medical Journal môžu už dve päťminútové cvičenia denne citeľne zlepšiť kondíciu srdca. Tieto „cvičebné snacky“ pomáhajú prekonávať bariéry, ako je nedostatok času alebo motivácie.
4. Menej stresu, viac rutiny
Aj keď to profesor Kunadian výslovne nespomenul, lekári pripomínajú, že pravidelnosť a pokojné návyky sú kľúčové. Telo lepšie zvláda tlak, keď má stabilný režim, kvalitný spánok a menej stresu.
Šestnásť rokov žil s GIGANTICKÝM nádorom veľkým ako hlava: Muž ho liečil domácimi masťami, lekári zostali v ŠOKU
5. Zbavte sa cigariet
Podľa výskumov je fajčenie zodpovedné za takmer tretinu všetkých úmrtí na srdcové choroby. „Fajčenie je ako liať olej do ohňa,“ varuje Kunadian. „Toxické látky spôsobujú zápaly a zvyšujú riziko zrazenín, ktoré môžu viesť k infarktu alebo mŕtvici.“
Hoci genetika pri hypertenzii zohráva úlohu, odborníci zdôrazňujú, že najväčší vplyv má životný štýl. A podľa profesora Kunadiana práve každodenné drobnosti – pohyb, vláknina, fermentované jedlá a nefajčenie – sú tým, čo dokáže urobiť rozdiel.