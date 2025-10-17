Nie všetko, čo je zdravé, je bezpečné: Ktorý vitamín môže spôsobiť problémy? POZOR na tento populárny doplnok!

LONDÝN - Mnohí z nás si myslia, že výživové doplnky, ktoré bežne užívame, sú pre naše telo len prospešné. Nová štúdia britských vedcov však odhaľuje, že nie všetko, čo považujeme za zdravé, musí byť naozaj bezpečné. Niektoré populárne doplnky môžu mať paradoxný účinok a dokonca oslabiť prirodzenú obranyschopnosť organizmu.
Vedci z Univerzity v Surrey vo Veľkej Británii varujú, že užívanie vitamínu D2 môže znížiť hladinu vitamínu D3 v tele. Ich zistenia, publikované v prestížnom vedeckom časopise Nutrition Reviews, vychádzajú z analýzy 11 klinických štúdií zahŕňajúcich 655 dospelých dobrovoľníkov.
Nedostatok vitamínu D predstavuje vážny verejno-zdravotný problém
Z výsledkov vyplýva, že ľudia, ktorí užívali doplnky s vitamínom D2, mali nižšie hodnoty vitamínu D3 v porovnaní s tými, ktorí D2 neužívali. Vitamín D3 (cholekalciferol) je pritom prirodzene produkovaný v pokožke pri pôsobení slnečného žiarenia a nachádza sa aj v živočíšnych produktoch, zatiaľ čo vitamín D2 (ergokalciferol) pochádza z rastlinných a hubových zdrojov, informuje na svojom webe portál New York Post. Profesor Colin Smith, ktorý výskum viedol, vysvetlil, že vitamín D3 aktivuje v tele tzv. interferónový systém typu I – dôležitú súčasť imunity, ktorá chráni organizmus pred baktériami a vírusmi. „Zdravá hladina vitamínu D3 môže pomôcť zabrániť vírusom a baktériám, aby sa v tele uchytili,“ uviedol Smith.
Ktorú formu vitamínu D uprednostniť?
Profesor Martin Warren z Quadram Institute doplnil, že nedostatok vitamínu D predstavuje vážny verejno-zdravotný problém, najmä počas zimných mesiacov, keď je menej slnečného svetla. „Je preto mimoriadne dôležité zamerať sa na najúčinnejšiu formu dopĺňania vitamínu D, či už prostredníctvom doplnkov alebo obohacovania potravín,“ dodal. Vedci zároveň upozorňujú, že ich zistenia si vyžadujú ďalší výskum. Potrebné je preskúmať, ako presne sa D2 a D3 líšia vo svojom pôsobení na ľudský organizmus a či by tieto poznatky mohli zmeniť lekárske odporúčania o tom, ktorú formu vitamínu D uprednostniť.
Autori zároveň priznali, že ich analýza mala určité obmedzenia. Zahŕňala len malý počet štúdií, ktoré sa líšili dĺžkou trvania, dávkovaním aj spôsobom merania výsledkov. Výsledky mohol ovplyvniť aj rozdielny prístup účastníkov k slnečnému žiareniu či konzumácia potravín obohatených o vitamín D. Vitamín D3 sa prirodzene nachádza v tučných rybách, vaječných žĺtkoch, rybom oleji a obohatených mliečnych produktoch, zatiaľ čo D2 pochádza najmä z húb a rastlinných doplnkov. Výskum podporila britská Biotechnologická a biologická výskumná rada (BBSRC).