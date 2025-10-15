Dva roky ignoroval opuch: Keď lekári zistili, čo má v miešku, zostali bez slov! To však nebolo všetko...

PEKING - Lekári v Číne zažili šok, keď našli v miešku muža nádor veľký ako slepačie vajce. Zdanlivo nevinný opuch, s ktorým žil celé dva roky, sa ukázal ako extrémne zriedkavý typ nádoru, ktorý sa väčšinou vyskytuje u žien.
Päťdesiatdeväťročný pastier z odľahlej horskej oblasti v Číne, si už dávnejšie všimol opuch v oblasti mieška. Nebral to však vážne. Až keď mu výrazne narástol ľavý semenník, rozhodol sa zájsť do nemocnice. Muž mal len základné vzdelanie a svojmu zdraviu nevenoval veľkú pozornosť. „Práve to môže byť dôvod, prečo nádor narástol do takej veľkosti, kým s ním prišiel do nemocnice,“ domnievajú sa odborníci.
Neuveriteľná veľkosť ľavého semenníka
Ľavý semenník pacienta mal 123×168 milimetrov, čo je tri- až štyrikrát viac ako normálna veľkosť. V jeho vnútri našli lekári dobre ohraničený, tuhý a hladký útvar. Zaujímavé je, že pacient netrpel žiadnymi inými zdravotnými problémami. Jeho BMI bolo 25, čo sa považuje za miernu nadváhu, no nie obezitu. Pravý semenník bol normálny a ultrazvuk neodhalil žiadne iné problémy s vnútornými orgánmi, píše na svojom portáli New York Post.
Ojedinelý prípad u mužov
Po operácii prišlo ďalšie prekvapenie. V prípade tohto pacienta išlo totiž o nezhubný nádor, známy ako angiomyofibroblastóm (AMF), ktorý sa bežne vyskytuje na ženskej vulve. Je taký zriedkavý, že v odbornej literatúre bolo u mužov zdokumentovaných len osem podobných prípadov. „Takéto nádory rastú veľmi pomaly a väčšinou bez bolesti, preto si ich pacienti dlho nevšimnú,“ vysvetlil tím lekárov v odbornej správe. Aj keď sa nádor veľkosti vajca zdá byť veľký, u žien môže dorásť do omnoho väčších rozmerov a zatiaľ najväčší dosahoval dĺžku 34 centimetrov.
Myslel si, že má otravu jedlom: Banálny problém sa zmenil na tragédiu! Mladý otec zistil, že ide o rakovinu
Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže benígny AMF prechádzať do zhubnej formy prostredníctvom takzvanej sarkomatóznej transformácie. Lekári preto zdôrazňujú dôležitosť presnej diagnózy a dôsledného, dlhodobého sledovania po operácii. Zákrok dopadol v prípade čínskeho pastiera dobre. „Pacient sa po zákroku úplne zotavil a nemá žiadne komplikácie,“ uzavrel hlavný urológ Lianglong Zhang.