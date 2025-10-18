Do botanickej záhrady za ňou cestovali tisíce ľudí: Zmizla najsmradľavejšia rastlina sveta! Prezradí zlodeja zápach?

DORTMUND - Tisíce návštevníkov prichádzali do dortmundskej botanickej záhrady len kvôli nej – rastline, ktorá síce odpudzuje zápachom zhnitého mäsa, no fascinuje svojou vzácnosťou. Teraz je preč. Niekomu sa totiž zapáčila natoľko, že ju jednoducho vykopal a odniesol. Polícia pátra po páchateľovi... a možno mu stopu prezradí samotný pach.
Zamestnanci botanickej záhrady v Dortmunde počas pravidelnej kontroly zistili, že hľuza vzácneho zmijovca titánskeho (lat. Amorphophallus titanum) zmizla. Rastlina, prezývaná „David“, bola vo fáze vegetačného pokoja, keď nad zemou nie je viditeľný ani list, ani kvet. Práve preto si jej krádež spočiatku nikto nevšimol.
Nešlo o náhodný čin
„Krádež Davida nás veľmi zasiahla. Mnohí obyvatelia Dortmundu čakali, kedy znovu zakvitne. Dúfame, že zlodeji svoje rozhodnutie oľutujú a rastlinu vrátia, aby ju mohli obdivovať všetci návštevníci,“ uviedol Hendrik Denkhaus, výskumný asistent botanickej záhrady, pre portál Nordstadt Blogger. Podľa vyšetrovateľov nešlo o náhodný čin. Hľuza je pomerne ťažká a objemná, preto sa predpokladá, že páchatelia vedeli, kde sa rastlina nachádza, a na jej odvoz použili vozidlo.
Davy návštevníkov sa zastavujú pri dome v Čechách: Takáto rarita sa často nevidí! Ľudia nechápu, čo TO vlastne je
Zmijovec titánsky pochádza z dažďových pralesov indonézskeho ostrova Sumatra a je známy svojím prenikavým zápachom po zhnitom mäse, ktorý počas krátkeho kvetu láka hmyz na opelenie. Kvitne len zriedkavo a v nepravidelných intervaloch – v dortmundskej záhrade naposledy v rokoch 2018 a 2021, keď prilákal tisíce návštevníkov. Polícia zatiaľ po „Davidovi“ márne pátra. Botanická záhrada dúfa, že sa rastlina opäť nájde, kým bude mať šancu znovu rozkvitnúť.