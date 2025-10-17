Šialený CHAOS na palube: Žena po pristátí zablokovala lietadlo a odmietala ho opustiť! Jej dôvod vás POBÚRI

USA – Cestujúci na palube letu spoločnosti Frontier Airlines zažili po trojhodinovom meškaní poriadnu dávku nervov. Jedna z pasažierok totiž odmietla opustiť lietadlo, kým sa k nej nepridá dcéra sediaca v zadnej časti kabíny.
Po pristátí v Baltimore sa cestujúci postavili do uličky, pripravení konečne vystúpiť. Kým predná časť lietadla mohla bez problémov pokračovať, jedna žena zablokovala uličku a bránila ostatným v pohybe. Podľa svedkov trvala na tom, že neodíde, kým sa jej dcéra nedostane dopredu.
Video, ktoré sa okamžite rozšírilo po sociálnych sieťach, zachytáva, ako žena stojí v uličke a odmieta ustúpiť, zatiaľ čo ostatní cestujúci netrpezlivo čakajú. Jeden z nich jej podráždene povedal: „Čo je s vami? Nechcel by som byť vašou dcérou, niet divu, že sedí tam vzadu.“
Situácia sa vyhrotila
Žena reagovala podráždene: „Dávaj si pozor, nehovor na mňa takéto veci.“ Následne sa situácia ešte viac vyostrila, píše sa na webe Unilad. Cestujúci začali kričať jeden cez druhého, zatiaľ čo žena sa obrátila na palubný personál so slovami: „Neodídem bez svojej dcéry. Nepustia ju dopredu!“
POHROMA na palube lietadla: Všetky toalety prestali fungovať! Staršia cestujúca to už nevydržala... ostatní dostali fľaše
Letuška jej pokojne navrhla, aby ustúpila bokom a počkala na dcéru, no žena to odmietla. „Prečo ju nemôžu pustiť prejsť?“ pýtala sa podráždene. Cestujúci sa jej snažili vysvetliť, že pustiť dcéru dopredu by len ešte viac zdržalo vystupovanie. Keď jej jedna žena ironicky poznamenala: „Vy ste tu asi prvýkrát, čo?“, hádka sa ešte viac rozprúdila. „Nestaráš sa o svoje zasraté veci, ty krava!“ vykríkla rozčúlená pasažierka. Druhá jej odvetila: „To sa ma týka, chcem konečne vystúpiť z lietadla!“
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Napokon letuška presvedčila ženu, aby ustúpila do prázdneho radu sedadiel a umožnila ostatným prejsť. Kým sa cestujúci tlačili okolo nej, ešte stihla zakričať: „Do riti s vami všetkými!“ Incident vyvolal vlnu reakcií na internete, kde mnohí komentujúci označili správanie ženy za „extrémne sebecké“ a „neúctivé“. Spoločnosť Frontier Airlines sa k situácii zatiaľ nevyjadrila.