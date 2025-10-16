Mužovi choroba zmenila tvár na nepoznanie: To je ale NOS! Pivo ani bozky si roky neužil, lekári museli konať

ŠKÓTSKO – Šesťdesiatsedemročný dôchodca Gerard McAliece z mesta Kilmacolm prežil dlhé roky hanby a psychického trápenia. Trpel zriedkavým ochorením zvaným rhinophyma, ktoré spôsobuje nadmerný rast mazových žliaz a podkožného tkaniva na nose. Choroba mu postupne zdeformovala tvár natoľko, že mu nos visel cez ústa a zakrýval veľkú časť tváre.
„Nos mi stále rástol a snažil som sa to ignorovať. Ľudia sa na mňa dívali, niektorí sa dokonca odvracali,“ opísal McAliece, ktorý sa pre svoj vzhľad prestal objavovať na verejnosti. Obával sa posmeškov, najmä od detí, a priznal, že už ani nechcel chodiť na rodinné oslavy, informuje na svojom portáli The Sun. „Najhoršie to bolo s malými deťmi. Nechceli ublížiť, ale nemajú filtre. Na narodeninových oslavách svojich vnúčat som sa bál, čo si o mne pomyslia ich kamaráti,“ spomína.
Špecialisti vykonali náročný zákrok
Jeho problém sa neustále zhoršoval a výrazne ovplyvnil aj jeho každodenný život. Kvôli obrovskému nosu sa nemohol poriadne napiť, pretože mu zavadzal a zachytával penu z piva. Nevedel ani pobozkať svoju manželku Carol, ktorá bola jeho najväčšou oporou. Napriek tomu, že navštívil lekára, pomoci sa nedočkal. „Keď som šiel k lekárovi, vyšetril ma len zastupujúci lekár. Potom som to už s mojím všeobecným lekárom neriešil, pretože som si myslel, že by to považoval za kozmetický problém. Nie som typ človeka, ktorý sa dožaduje pozornosti, a viem, že existujú vážnejšie prípady,“ dodal.
Po viac ako šiestich rokoch trápenia sa jeho manželka rozhodla konať a vzala ho na estetickú kliniku Ever Clinic v Glasgowe. Práve tam sa špecialisti rozhodli podstúpiť náročný zákrok, ktorý mal vrátiť Gerardovi nielen pôvodný vzhľad, ale aj sebavedomie. „Povedali mi, že ide o najväčší prípad, aký kedy riešili, a že to bude poriadna výzva. Výsledok je však fantastický. Úplne mi to zmenilo život,“ povedal s vďačnosťou.
Záhadný signál z vesmíru: Mimozemská loď alebo kométa? Tajomný objekt preletí popri Zemi! Vedci sú v pozore
Jeho život sa radikálne zmenil
Po úspešnom zákroku sa jeho život radikálne zmenil. Opäť chodí von, stretáva sa s ľuďmi, navštevuje reštaurácie a bary, čo predtým celé roky nerobil. „Carol hovorí, že som opäť ten muž, ktorého si vzala,“ usmieva sa. Riaditeľ kliniky Ever Clinic Jonathan Toye potvrdil, že išlo o mimoriadne náročný prípad. „Gerard bol jednoznačne najpokročilejší pacient s rhinophymou, akého sme kedy videli. Výsledok je vynikajúci a sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou zmeny, ktorá mu zlepšila život,“ uviedol.
Nečakajte na varovanie: Lekár radí! TIETO jednoduché zmeny výrazne znižujú riziko vysokého tlaku
Rhinophyma je zriedkavé ochorenie, ktoré postihuje najmä starších bielych mužov. Jeho príčinou je nadmerná aktivita mazových žliaz a rast podkožného tkaniva, čo vedie k zväčšeniu a zdeformovaniu nosa. Bez liečby môže mať choroba vážne fyzické aj psychické následky, no moderné laserové a chirurgické metódy dnes pacientom umožňujú získať späť nielen normálny vzhľad, ale aj sebavedomie.