Zážitok vo vzduchu sa zmenil na HOROR: Paraglider bojoval o život! Všetko skomplikoval narodeninový balón

USA - Paraglider Michael zažil počas o letu chvíle hrôzy, keď sa do jeho výstroja zamotal héliový balón, ktorý niekto vypustil počas narodeninovej oslavy. V príspevku na TikTok poukazuje na to, že asi by nikdy nikoho nenapadlo, že aj takáto nevinná zábava môže mať fatálne následky.
Dvadsaťsedemročný Michael nedávno zažil nočnú moru, ktorú by nechcel prežiť nikto, kto sa venuje akémukoľvek leteckému športu. Vo videu na TikToku, ktoré má viac ako štyri milióny pozretí, opisuje okamih, keď sa počas jeho motorového paraglidingového letu do jeho dráhy dostal veľký balón s číslom 6, ktorý sa takmer zachytil do jeho výstroja, čo by ho mohlo poslať k zemi. „Krátko po vzlietnutí som si všimol niečo, čo sa vznášalo po oblohe,“ povedal Michael pre Daily Dot.
Moment blízky smrti
„Najprv som si myslel, že je to iný pilot, potom možno veľký vták, ale keď som sa priblížil, ukázalo sa, že je to zatúlaný narodeninový balón s číslom 6.“ Situácia sa stala nebezpečnou, keď sa šnúrka zamotala do jeho nosných popruhov, ktoré spájajú krídlo s pilotom a zostal visieť vo výške asi 450 metrov so zapleteným balónom. Michael pre The Post uviedol, že paraglidingu sa venuje už šesť rokov, no nikdy nezažil nič také divoké ako tento moment blízky smrti. „Väčšinou sú moje lety pokojné a plné nádherných výhľadov,“ povedal. „Najbláznivejšie, čo sa mi doteraz stalo, bolo, keď mi kravy ukradli výstroj a ja som musel bežať takmer tri kilometre, aby som ju dostal späť.“
Nakoniec pristál v poriadku
Udalosť s balónom sa našťastie skončila šťastne a podarilo sa mu v poriadku pristáť. „Teraz visí v mojej obývačke a na strane môjho paramotora som si namaľoval malú značku balónu ako žartovnú trofej.“ A hoci to bola Michaelova prvá desivá skúsenosť, diváci v komentároch pod jeho videom upozornili, že podobné balóny sa často zachytávajú na rôznych miestach. „Z reakcií ma najviac prekvapilo, koľko farmárov písalo, že im héliové balóny často končia na poliach a môžu ublížiť hospodárskym zvieratám. Ukázalo sa, aké vážne environmentálne riziko tieto balóny predstavujú,“ povedal pre The Post.
HOROR na dovolenke: Žena po návrate do hotelovej izby zažila šok! Pod posteľou objavila cudzieho muža
Michael teda pristál bezpečne, no nie všetci dobrodruhovia vo vzduchu mali také šťastie. V júni zomrela v Georgii skúsená štyridsaťosemročná parašutistka Jasmine Blacková po tom, ako narazila do padáka iného skokana tesne pred pristátím. Počas nehody sa pokúsila „odrezať“ svoj hlavný padák, aby mohla nasadiť záložný, no ten sa už nestihol otvoriť, pretože bola príliš blízko pri zemi, čo viedlo k jej smrti na pristávacej ploche.